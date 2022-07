Nezadovoljni liječnici pisali Berošu: 'Ne dolazimo na vaš okrugli stol jer je to farsa. Evo što tražimo od vas'

Četiri liječnička udruženja danas su medijima poslala priopćenje vezano za "okrugli stol" na temu izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji bi se trebao održati u Ministarstvu zdravstva. Potpisuju ga Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KoHOM), Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine (DNOOM), Hrvatsko društvo obiteljskih doktora – Hrvatskog liječničkog zbora (HDOD - HLZ) i Hrvatska udruga ugovornih ordinacija (HUUGO).

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Poštovani Ministre zdravstva, prof. Vili Beroš,

Od pozvanih udruga obiteljske medicine, Koordinacija hrvatske obiteljske medicine – KoHOM, Hrvatsko društvo obiteljskih doktora Hrvatskog liječničkog zbora – HDOD HLZ, Društvo nastavnika opće-obiteljske medicine – DNOOM i Hrvatska udruga ugovornih ordinacija – HUUGO, odlučili su ne doći na okrugli stol.

Naime umjesto radnog sastanka na koji smo inicijalno pozvani preko medija je stigla obavijest da će to biti – okrugli stol. Smatramo da se za okruglim stolom gomila problema nakupljena kroz našu dosadašnju nedjelotvornu suradnju neće moći riješiti. Očekivali smo poziv za sudjelovanjem u užoj radnoj skupini koja bi se sastajala barem jednom mjesečno rješavajući redom sve nagomilane problem. Bez takvog pristupa problemi u kojima se utapaju obiteljska medicina i primarna zdravstvena zaštita neće se riješiti. Okrugli stol možemo organizirati na kraju lavovskog posla koji je pred nama.

Naša su vam stajališta poznata: kroz tri tematske sjednice Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku i okrugli stol u organizaciji KoHOM-a na kojeg ste bili pozvani, ali se nažalost niste odazvali, kroz otvorena pisma Vama i Predsjedniku Vlade te brojna medijska priopćenja obiteljski doktori jasno su ih artikulirali. Sudjelovali smo i u Radnoj skupini za izradu Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti Ministarstva zdravstva koja je održala sramotno malo sastanaka i na kojoj se nije razmotrila niti jedna naša primjedba ili prijedlog već nas se gotovim zakonskim prijedlogom stavilo pred svršeni čin.

Radnu skupinu smo napustili ne želeći davati legitimitet tom isključivo političkom tijelu koje sa strukom nema nikakve veze. Ono što nam je neprihvatljivo jest prijedlog da se obiteljskim doktorima nametne rad u hitnim prijemima. U Zakonu o liječništvu jasno je navedeno da je svaki liječnik dužan pružiti pomoć svakom bolesniku u hitnim stanjima. Obiteljski doktori uvijek su u svojim ordinacijama primali pacijente koji nisu njihovi ili hitne slučajeve i to ćemo činiti i ubuduće. No na nametanje zakonske obveze rada u hitnoj pomoći koja je potpuno drugačija specijalizacija, nećemo pristati! Taj je prijedlog jednako podcjenjivanje specijalizacije obiteljske medicine kao i specijalizacije hitne medicine i dokaz da je reforma hitne medicine u potpunosti podbacila, no to nije odgovornost obiteljskih liječnika!

Neprihvatljiv nam je prijedlog po kojem ravnatelji domova zdravlja obiteljske doktore mogu rasporediti na bilo koje radilište. Želimo prestanak diskriminacije i izjednačavanje koeficijenta obiteljskih doktora sa koeficijentom drugih liječnika u sustavu zdravstva te slobodu izbora rada u privatnim ugovornim ordinacijama uz definirane kriterije. Tražimo hitno micanje točke u Zakonu o sigurnosti na cestama kojim se doktore obvezuje da prijavljuju pacijente policiji.

Tražimo hitno raspisivanje većeg broja specijalizacija obiteljske medicine i rješavanje problema nedostatka obiteljskih liječnika koji će unutar idućih pet godina postati dramatičan kao i jačanje timova kadrovskim pojačanjem ( polovica radnog vremena dodatne medicinske sestre). I konačno, kolika je želja Ministra da sasluša argumente liječnika obiteljske medicine stvarna najbolje svjedoči izjava iz Ministarstva zdravstva u jednom mediju, objavljena isti dan kada su obiteljski doktori dobili poziv na razgovor, a u kojoj se među ostalim insinuira kako obiteljski doktori pri kritiziranju rada pojedinaca i institucija manipuliraju činjenicama i ugrožavaju pružanje zdravstvene zaštite i živote pacijenata.

Sa zgražanjem i gnušanjem odbacujemo ovakve insinuacije iza kojih stoje nepotpisani političari. Ako netko ugrožava pružanje zdravstvene zaštite i živote pacijenata onda je to Ministarstvo zdravstva i vodeći ljudi zdravstvene administracije koji godinama nisu u stanju organizirati zdravstveni sustav po mjeri hrvatskih pacijenata, ali i zdravstvenih radnika te koji politiziraju umjesto da riješe ogromne liste čekanja za dijagnostičke postupke i specijalističke preglede te reformu hitne medicinske pomoći zbog čega je Hrvatska među europskim zemljama na vrhu po smrtnosti posebice kada je riječ o malignim bolestima.

Žalosno je što ta ista administracija koja nije u stanju smanjiti liste čekanja i osigurati ispravne uređaje za dijagnostičke i terapijske postupke, pa pacijenti umjesto mjesec dana čekaju i do dvije godine te učestalo o svom trošku odlaze u privatne ustanove – u svemu krivca nalazi upravo u obiteljskom liječniku. Stoga smo se odlučili da na sutrašnji okrugli stol ne dođemo jer se na njemu ništa neće riješiti i biti će još jedna farsa. Očekujemo poziv za radnu skupinu u kojoj će biti predstavnici svih udruga obiteljske medicine, a koja će rješavati problem po problem dok bez pritiska politike ne donese zajedničko rješenje na dobrobit pacijenata, hrvatskog zdravstva i struke obiteljske medicine.

Poštovani Ministre, jaka i dobro organizirana obiteljska medicina temelj je svakog učinkovitog, pravednog i kvalitetnog zdravstvenog sustava napravljenog po mjeri kako pacijenata tako i zdravstvenih radnika. U iščekivanju poziva na daljnju konstruktivnu zajedničku suradnju", stoji u priopćenju.