Nevrijeme poharalo Italiju: Poginula žena (58), nekoliko osoba ozlijeđeno

Snažno nevrijeme pogodilo je danas Italiju, točnije područje oko Milana, uzrokujući veliku štetu i poremećaje u prometu. Žena (58) smrtno je stradala u Lissoneu nakon što je na nju palo stablo. Prolaznici su pozvali pomoć, no spasioci je nisu mogli spasiti. Vatrogasci su dulje vrijeme izvlačili tijelo zaglavljeno ispod debla, navodi ANSA.

Vatrogasci su zaprimili više od stotinu poziva zbog još jednog vala lošeg vremena. Troje ljudi ozlijeđeno je dok su bili u automobilima na koje su udarila stabla. Kiša je uzrokovala i više poplava na cestama i u objektima. Spašen je jedan muškarac koji je bio zarobljen u svojoj poplavljenoj garaži.

Nevrijeme je uzrokovalo i poteškoće u zrakoplovnom prometu. Deltin let DL 185, koji je letio za New York, preusmjeren je na zračnu luku Fiumicino "nakon što je naišao na nepovoljne vremenske uvjete nakon polijetanja". Let je sigurno sletio, a putnici su se iskrcali.

"Zrakoplov je pretrpio određena oštećenja tijekom lošeg vremena koje pregledava naš lokalni tim za održavanje", rekli su iz tvrtke Delta.

Tehničari rade na rješavanju brojnih problema koje je loše vrijeme prouzročilo željezničkoj mreži Lombardije, prije svega sjeverno od Milana. Naime, promet vlakova gotovo je potpuno blokiran.