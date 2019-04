Neovisni za Hrvatsku i HSP predstavili svoje kandidate za EP

Koalicija Neovisnih za Hrvatsku (NHR) i Hrvatske stranke prava predstavila je danas svoje kandidate za zastupnike u Europskom parlamentu te odmah i predala liste DIP-u.

Listu nosi predsjednica Neovisnih za Hrvatsku Bruna Esih koja je poručila kako je to pobjednička lista, a na njoj su redom član Predsjedništva NHR-a i vijećnik u Zagrebačkoj skupštini Tomislav Jonjić, predsjednik HSP-a i gradonačelnik Grada Gospića Karlo Starčević, nezavisni saborski zastupnik Željko Glasnović, član Predsjedništva NHR i potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Krešimir Kartelo, članica Predsjedništva NHR-a i vijećnica u Zagrebačkoj skupštini Ana Lederer, zagrebački odvjetnik i donedavno vijećnik u Zagrebačkoj skupštini Davorin Karačić, najmlađi kandidat i splitski gradski vijećnik NHR-a Martin Mladen Pauk, ravnatelj Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije Vladimir Kovačević, bojovnik HOS-a koji je do zadnjeg dana bio u Vukovaru HSP-ov Damir Markuš, dr. povijesnih znanosti Mato Artuković te saborski zastupnik Zlatko Hasanbegović.

Hasanbegović (NHR) kaže kako je zahvaljujući njihovoj zajedničkoj, političkoj, starčevićansko-pravaškoj baštini došlo do suradnje njihove stranke s HSP-om.

- Naša lista je pobjednička, na njoj se nalaze ljudi koji će u EP zastupati hrvatski narodni i državni interes kao isključivu i jedinu političku obvezu. Ovi izbori imaju posebnu političku važnost, oni prelaze okvire značenja EP i uloge hrvatskih zastupnika tamo, ovo su svojevrsni pretparlamentarni izbori, na njima hrvatski narod ima prigodu iskazati svoje mišljenje o protunarodnoj hrvatsko-srpskoj koaliciji na čelu koje stoji gospodin Plenković, hrvatsko-srpskoj koaliciji koja je nastala na podlozi političke trgovine i koja predstavlja negaciju, nijekanje autentične hrvatske izborne političke volje. Mi smo spremni svoje političko djelovanje, dokazano kroz protekle dvije godine, staviti na kušnju i položiti politički test pred hrvatskim narodom - poručio je Hasanbegović.

[video: 30521 / ]

Bruna Esih kazala je kako će kandidati dati sve od sebe da njihova lista bude pobjednička.

- Stvari i promjene se ne čekaju nego se na njima radi, molim birače da izađu na ove izbore i tako izraze svoj stav te pokažu djelom da smo svi skupa narod dostojan ljepote i vrijednosti naše Hrvatske - kazala je Esih dodavši da je bilo posve logično da kao predsjednica NHR-a zauzme prvo mjesto liste i stavi se na raspolaganje.

- O tome tko će i kako otići u EP pokazat će glasovi birača i dogovori unutar stranke. O tome je zasad bespotrebno govoriti, međutim, svakako očekujemo najmanje jedan mandat. Ovo nije niti lista niti su ovo savezi za jednokratnu, instant uporabu,ovo su ljudi koji doista misle čvrsto i dugoročno, tako da ćemo se veseliti svim rezultatima, no oni nisu dovoljni sami po sebi, nego ljudi koji će onda na temelju tih rezultata i povjerenja birača nastaviti raditi dalje u korist svoje domovine i svoga naroda - ustvrdila je Esih poručivši kako se njena stranka ne misli baviti s HDZ-om, strankom na čijoj je listi ušla u Hrvatski sabor, osim onoliko koliko je potrebno, tvrdi, da ih raskrinka kao dio postojećih elita, državnih i paradržavnih struktura.

Predsjednik HSP-a Karlo Starčević je zadovoljan da je na listi koja će, također vjeruje, biti pobjednička.

- Ovo je lista čestitih, državotvornih i samoodgovornih ljudi, ali što je iznimka u odnosu na sve druge liste, ovo je lista nepotrošenih ljudi koji će zastupati hrvatske nacionalne interese, kako u Bruxellesu tako i u cijelom svijetu, a posebno u Hrvatskoj gdje su naši nacionalni interesi gotovo nestali s političke scene - komentirao je Starčević, podsjetivši kako je njegova lista imala "veličanstvene rezultate u Gospiću i Ličko-senjskoj županiji". Upravo zato je upitan kako u toj županiji teku njegovi pregovori s listama HDZ-a ili Darka Milinovića oko formiranja vlasti.

- Nismo se o ničemu dogovorili i vidjet ćemo što će biti sutra, hoće li biti ikakvih korekcija ili neće uoči same Skupštine, ali ne vjerujem u to, niti s gospodinom Milinovićem, niti s HDZ-om nismo našli zajednički jezik i na tome ostajemo. Ima jako puno problema među nama, to su mahom povijesni problemi koji se ne mogu preko noći očistiti. Mi smo decidirano tražili novi put, novi razvoj Like, no nije se nitko očitovao – ustvrdio je Starčević zaključivši kako zbog toga njegova lista ustraje na tome da će ići sami jer teško da će se sutra nešto dogovoriti ako nisu već dosad, te ako dođe do sljedećih izbora, uvjeren je da će osvojiti apsolutnu većinu i mjesto župana.