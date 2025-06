Rusija se odlučila na potez suprotan od NATO-a, Putin: 'Stoga, tko se priprema...'

Ruski predsjednik Vladimir Putin je u petak rekao da Rusija namjerava smanjiti svoja izdvajanja za vojsku od iduće godine, što bi bilo suprotno od planova NATO saveza da poveća trošenje na obranu tijekom narednog desetljeća. Članice NATO-a su u srijedu pristale povećati svoj kolektivan cilj o izdvajanju za obranu na pet posto BDP-a u idućih 10 godina, navevši kao razlog, kako su rekli, dugoročnu prijetnju koju predstavlja Rusija i potrebu za jačanjem civilne i vojne otpornosti. U svojoj prvoj reakciji na taj potez, Putin je na tiskovnoj konferenciji u Minsku rekao da će NATO trošiti na "kupovinu iz Sjedinjenih Američkih Država i podržavanje njihovog vojnoindustrijskog kompleksa", te da se to tiče NATO-a, a ne Rusije.

"No, sada ono najvažnije. Mi namjeravamo smanjiti izdvajanja za obranu. Za nas, iduće godine i godinu nakon, tijekom narednog trogodišnjeg razdoblja, mi to planiramo", rekao je. Putin je kazao da još nema konačnog dogovora između ministarstava obrane, financija i gospodarstva, "no sveukupno, svi razmišljaju u tom smjeru. A Europa, nasuprot, razmišlja o tome kako povećati svoje troškove. Stoga, tko se priprema za neku vrstu agresivnih postupaka? Mi ili oni?".

Putinovi komentari će vjerojatno naići na izuzetnu sumnjičavost na zapadu, s obzirom na to da je Rusija masovno povećala izdvajanja za obranu od početka rata u Ukrajini. Ne naziru se znakovi okončanja sukoba koji se zapravo intenzivirao u proteklih nekoliko tjedana dok pregovori nisu ostvarili vidljiv napredak prema prekidu vatre ili trajnom rješenju.

Putin je rekao da Rusija cijeni napore američkog predsjednika Donalda Trumpa radi okončanja rata. "Nedavno je istaknuo da je ispalo teže nego što se činilo izvana. Pa, to je istina", rekao je Putin. Trump je ovog tjedna kazao da vjeruje da Putin želi pronaći način za rješavanje sukoba, no Ukrajina i mnogi njeni europski saveznici vjeruju da vođa Kremlja nije stvarno zainteresiran za mirovni sporazum, već da namjerava zauzeti više teritorija.

Putin je rekao da su ruski i ukrajinski pregovarači u stalnom kontaktu, a da je Moskva spremna vratiti tijela dodatnih 3000 ukrajinskih vojnika. Putin je izjavio u petak da je Rusija spremna održati novi krug mirovnih pregovora s Ukrajinom, potencijalno u Istanbulu, iako vrijeme i mjesto održavanja još nisu dogovoreni. Također je rekao da postoje velike razlike između prijedloga koje su dvije strane podnijele na prethodnim razgovorima, ali je izrazio nadu da će nastavak dijaloga pomoći u smanjenju jaza.

Trump je u petak rekao da misli da će se nešto dogoditi u ruskom ratu u Ukrajini, zbog čega će se ta situacija "riješiti", pozivajući se na svoj nedavni poziv s Putinom, no nije naveo druge pojedinosti. "Radimo na tome. Predsjednik Putin je nazvao i rekao: 'Htio bih ti pomoći s Iranom'. Ja sam rekao: 'Učini mi uslugu. Ja ću riješiti Iran. Pomozi mi s Rusijom. To moramo riješiti'. I mislim da će se nešto dogoditi tamo", kazao je Trump novinarima u Bijeloj kući.

Usporavanje gospodarskog rasta

Rusija se suočava s naglim usporavanjem gospodarskog rasta, pri čemu je proračun pogođen smanjenim prihodima od prodaje energenata, a središnja banka pokušava obuzdati inflaciju. Rusija je povećala izdvajanja za obranu na 6,3 posto BDP-a 2025., što je najviša razina od hladnog rata. Na obranu otpada 32 posto državnih rashoda u proračunu za 2025. Obrambena postrojenja neprestano rade proteklih nekoliko godina, a država je mnogo sredstava potrošila na bonuse kako bi privukla nove vojnike i na kompenzaciju za obitelji ubijenih.

Putin je priznao da je Rusija veća izdvajanja za obranu platila višom inflacijom. Ministarstvo financija je povećalo procjenu proračunskog deficita na 1,7 posto BDP-a u travnju s 0,5 posto nakon što su predviđeni prihodi od energenata smanjeni za 24 posto te ove godine namjerava fiskalnim rezervama balansirati proračun. Očekuje se da će se idući nacrt proračuna pojaviti na jesen.