Neobična zapljena na granici: Pronašli ljudski mozak u staklenoj posudi

Američki su carinici rutinski provjeravali kanadski poštanski kamion koji je, između ostalog, prevozio "starinski nastavni primjerak" kojeg su carinici namijenili provjeri.

Ono što nisu očekivali jest da paket zapravo sadrži ljudski mozak položen u staklenu posudu. Uz njega nije bila priložena ikakva dokumentacija koja dokazuje legalan ulazak u SAD, izvijestila je američka Uprava za carinu i zaštitu granica (CBP).

Pošilja je krenula iz Toronta, a trebala je stići u Wisconsin.

"Ovo je samo još jedan sjajan primjer jedne od mnogih stvari koje CBP službenici svakodnevno čine kako bi zaštitili našu državu", rekao je Michael Fox, direktor CBP-a.

On Friday, @CBP officers at the Blue Water Bridge in Port Huron discovered a human brain in an international mail shipment. Read More here: https://t.co/1pdA8csvrZ pic.twitter.com/umqVaeLiBd