Neobična studija otkriva: Ukupna ljudska populacija danas teži 390 milijardi kilograma

Ukupna težina kopnenih sisavaca koji žive u divljini, od slonova i bizona do jelena i tigrova, danas iznosi manje od 10 posto ukupne težine svih muškaraca, žena i djece koji žive na našem planetu, piše Guardian. Studija izraelskog Weizmannova znanstvenog instituta zaključuje da današnji divlji kopneni sisavci čine ukupnu masu od 22 milijuna tona (22 milijarde kilograma). Za usporedbu, ljudska populacija danas teži oko 390 milijuna tona (390 milijardi kilograma). Svi divlji sisavci, dakle, čine samo 5,6 posto mase svih ljudi na Zemlji.

Vrste koje smo pripitomili, poput ovaca i goveda, dodaju još 630 milijuna tona ukupne mase stvorenjima koja se 'natječu' sa sisavcima u divljini za Zemljine resurse. Samo biomasa svinja, primjerice, gotovo je dvostruko veća od ukupne biomase divljih kopnenih sisavaca. Brojke jasno pokazuju da ljudska preobrazba divljine i prirodnih staništa u goleme globalne plantaže ima razorne posljedice na divlje životinje. Dok je populacija ljudi na Zemlji dosegnula osam milijardi, prirodni svijet i divlje životinje postupno nestaju.

– Kad na televiziji gledate dokumentarne emisije o divljim životinjama, mogli biste zaključiti da je sisavcima u divljini sasvim dobro. No ta je pretpostavka pogrešna. Podaci su poražavajući i poziv su čovječanstvu na buđenje – rekao je glavni autor studije Ron Milo. Studija pod nazivom "Globalna biomasa divljih sisavaca", objavljena u američkom časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences, otkriva i da su oni koji najbolje prolaze, poput bjelorepih jelena u SAD-u i divljih svinja, ujedno i oni koji se lakše prilagođavaju prisutnosti ljudi.

Znanstvenici su utvrdili da i česte vrste kućnih ljubimaca upućuju na to koliki je utjecaj ljudi na planet na kojemu svi živimo. Psi imaju ukupnu masu od oko 20 milijuna tona, a mačke oko dva milijuna tona. "Ovi omjeri masa pripitomljenih i divljih životinja ukazuju na veliku i aktivnu ulogu ljudi u brojnosti sisavaca na Zemlji", navode istraživači u svom radu.

