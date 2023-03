Okuplja ekipu nezavisnih

Župan Jelić osniva stranku, angažirao i Borisa Maleševića?

Jelićev tim oprezno iznosi imena ljudi s kojima se planira udružiti za parlamentarne izbore, no ono što se zna jest to da su uz Jelića bivši gradonačelnik Novalje u dva mandata Anto Dabo te Ante Pranić, koji je s Nezavisnom listom mladih 2016. godine došao na čelo Vrgorca, zatim načelnica Podgore Petra Radić, a čuje se da je "na korak" do dogovora s pulskim gradonačelnikom Filipom Zoričićem, koji je ujedno i član Udruge nezavisnih, čiji je Jelić potpredsjednik.