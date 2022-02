Nemilosrdni čečenski general Magomed Tušajev ubijen u borbama oko Kijeva

Na ukrajinskom ratištu sudjeluju i čečenske trupe, na glasu kao nemilosrdne. U borbama oko Kijeva ubijen je njihov general Magomed Tušajev, prenose ukrajinski mediji, a potvrdio je to na Twitteru i bivši ukrajinski veleposlanik u Austriji Oleksandr Šerba. Tušajev se smatrao jednom od najboljih vojskovođa Ramzana Kadirova, Putinu odanog vođe Čečena.

"On se neće vratiti kući iz Ukrajine. Što si izgubio u Ukrajini, Magomede, ha? Rusijo, odlazi kući. Zaustavite Rusiju, Ukrajina je pod napadom", napisao je Šerba.

Russian general from Chechnya Magomed Tushayev won’t be coming home from #Ukraine.

What have you lost in Ukraine, Magomed, huh? #RussiaGoHome #StopRussia #UkraineUnderAttack pic.twitter.com/RD7mhPJLBa