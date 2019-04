'Ne želim preuzeti zagrebački HDZ, a priča o političkoj trgovini je apsurdna'

Novoizabrani predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Drago Prgomet (HDZ) u razgovoru za Hinu govori o svojim planovima u Gradskoj skupštini, kojom će predsjedati volonterski dok će i dalje obavljati dužnost predstojnika Klinike za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata KBC-a Zagreb, te u zagrebačkom HDZ-u, gdje bi se krajem godine trebali održati unutarstranački izbori.

Prgomet je mjesto predsjednika zagrebačke Gradske skupštine preuzeo od svog stranačkog kolege Andrije Mikulića, koji je imenovan glavnim državnim inspektorom. No, Mikulić ostaje predsjednikom zagrebačkog HDZ-a, a Prgomet najavljuje da će nastaviti dosadašnju politiku te da ne kani preuzeti zagrebačku stranačku organizaciju već je želi pomladiti.

Nakon što ste izabrani za predsjednika Gradske skupštine najavili ste politiku kontinuiteta, dok vaš prethodnik ostaje na čelu zagrebačkog HDZ-a. Ne bi li bilo logično da onaj tko vodi Gradsku skupštinu vodi i zagrebački HDZ?

To što je gospodin Mikulić na čelu Gradskog odbora, a ja ovdje nije nikakva prepreka dobroj suradnji, dapače, mi smo već razgovarali na koji ćemo način funkcionirati i ta će suradnja biti jako dobra. Mi smo svi članovi Gradskog odbora, doduše, tamo je predsjednik jedan, a u Gradskoj skupštini drugi, ali u Skupštini ćemo provoditi politiku Gradskog odbora HDZ-a, oko toga nema dileme. Neće biti nikakvih problema, nije to Vlada gdje bi bilo doista nelogično da je predsjednik Vlade jedan čovjek, a predsjednik glavne stranke drugi čovjek, to ne bi funkcioniralo.

Namjeravate li se kandidirati za predsjednika zagrebačkog HDZ-a na unutarstranačkim izborima?

Izbori u HDZ-u trebali bi se održati krajem ove ili početkom iduće godine. U ovom trenutku sam isključivo koncentriran na što kvalitetnije obavljanje dužnosti predsjednika Gradske skupštine i ne razmišljam o unutarstranačkim izborima. U sadašnjoj se situaciji nisam odlučio kandidirati za predsjednika zagrebačkog HDZ-a, već na izborima želim podržati nove ljude i ideje, u duhu onoga što predsjednik stranke Andrej Plenković radi s listom za EU parlament i izborom suradnika. Treba otvarati prostor novim, mlađim ljudima i to će biti moj stav i na unutarstranačkim izborima. Tako funkcioniram i na Klinici, otkako sam tamo šef primio sam dvadesetak ljudi i jako pomladio Kliniku jer bez mladih ljudi nema ni svježine, ni volje, niti ideja.

Komentiralo se da je Vaše imenovanje na čelnu poziciju Gradske skupštine politička trgovina?

Apsurdno je govoriti da je to politička trgovina, to je koalicijski dogovor u kojem je jasno rečeno da HDZ daje mjesto predsjednika Gradske skupštine, a stranka Milana Bandića potpredsjednika. Pa i u Hrvatskom saboru smo bili u situacijama da su manje stranke imale predsjednika Sabora. Normalno je da Andrija Mikulić, kao predsjednik Gradskog odbora HDZ-a, bude naš kandidat za predsjednika Gradske skupštine, a nakon što je on prešao na novu dužnost, koja je nespojiva s ovim mjestom, logično je da stranka predloži mene kao predsjednika Kluba gradskih zastupnika HDZ-a. A ako biste me pitali jesam li sa zadovoljstvom prihvatio biti predsjednikom Gradske skupštine - jesam. To je u političkom i društvenom smislu izuzetno značajna, visoka i časna pozicija koju ću obavljati volonterski. Ne kanim napustiti Kliniku, mislim da ću i tamo stići sve obaviti uz malo bolju preraspodjelu poslova - neću manje operirati, ali ću se manje baviti birokracijom.

Hoće li doći do nekih promjena u djelovanju predsjednika Gradske skupštine?

Predsjednik Skupštine nije drugi čovjek grada, to si ne umišljam. Prvi čovjek grada je gradonačelnik, a drugi je njegova zamjenica. Mi smo Skupština sa sasvim drugačijim ovlastima, predstavnici građana Zagreba u tijelu koje donosi odluke o funkcioniranju grada. Želim prije svega dati do znanja da sam predsjednik svih zastupnika. Naravno da ću glasovati sukladno odlukama svojega Kluba, ali ću sjednice voditi u duhu tolerancije, korektnosti i poštovanja prema svakom zastupniku, uz maksimalno poštivanje različitosti. U gradonačelniku i njegovim suradnicima prije svega vidim partnere i suradnike u ostvarivanju zajedničke zadaće - napraviti ovaj grad boljim mjestom, ugodnim za život.

Hoće li HDZ ostati do kraja mandata uz gradonačelnika Bandića?

U Gradskoj skupštini većinu čine dva kluba - HDZ-ov kao manji koalicijski partner i većinski klub Milana Bandića, i naravno da ćemo nastaviti surađivati na zajedničkim projektima i programima koje smo potpisali kao koalicijski partneri prije dvije godine, kada je formirana Skupština. U tom dijelu neće biti promjena i mislim da možemo biti zadovoljni s dosta projekata koje smo pokrenuli, naročito u segmentu financiranja bespovratnim sredstvima iz fondova EU-a. Sada je važno završiti započete projekte, kao što je rekonstrukcija remetinečkog rotora, gdje ističem posebnu zahvalnost Vladi jer je osigurala 320 milijuna kuna, dio kroz europske fondove, a 40 milijuna kuna iz državnog proračuna. Drugi projekt je sljemenska žičara čije je financiranje u ovom trenutku planirano sredstvima iz gradskog proračuna, međutim, i tu ćemo inzistirati na pokretanju postupka za dobivanje sredstava iz EU-ovih fondova. Tu su i drugi projekti, poput izgradnje nove dječje bolnice, 350 milijuna kuna bespovratnih sredstava EU-a za opremanje zagrebačkih bolnica, 80 milijuna kuna bespovratnih sredstava za nove ZET-ove autobuse, Osnovna škola Bukovec, sportska dvorana na Granešini...

Što od toga očekujete da će se uspjeti realizirati u ovom mandatu?

Bit će gotovi rekonstrukcija rotora i sljemenska žičara, osigurat će se 60 milijuna kuna za opremanje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Andrija Štampar", dom za palijativnu skrb. Ne očekujem završetak dječje bolnice, bilo bi to nerealno, ali za pet godina mogla bi profunkcionirati. Potreba za tom bolnicom je ogromna, projekt je odličan, Hrvatskoj treba u kontekstu pojačane zdravstvene skrbi za djecu, pronatalitetne politike, u skladu je s preporukama EU-a da sve države koje imaju više od tri milijuna stanovnika imaju nacionalnu bolnicu. Ja sam u kampanji zagovarao drugu lokaciju - Zagrebački velesajam, ali se jako radujem što je odabrano Blato, jer su me stručnjaci uvjerili da je to najbolja lokacija. Izgradnja bolnice je dugi proces i u konačnici mi je svejedno tko će prerezati vrpcu, važno je da smo pokrenuli takav projekt i da se on završi.