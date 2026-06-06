Gledajte '240 sekundi' 24sata: Četvorica uhićenih zbog otmice u Zagrebu idu u istražni zatvor

NOĆNI ŽIVOT BEZ ALKOHOLA

Je li za državu ovisnu o turizmu pametno ograničavati prodaju alkoholnih pića?

Radi zaštite javnog zdravlja, javnog reda i mira, kulturne baštine i okoliša gradska i općinska vijeća odsad mogu zabraniti prodaju žestokih pića, piva i vina u trgovinama od 21 sat do 6 ujutro. Je li to dobar ili loš zakon, provediv ili neprovediv, socijalno diskriminatoran jer će povlašteni biti oni koji imaju novca za restorane, barove i klubove, mišljenja su, uostalom kao i u svemu ostalome, podijeljena