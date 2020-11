'Ne može kolegica spominjati propast sustava, ja iz straha zovem ravnatelja, a on mi to negira'

U novom izdanju emisije Ricochet 2.0 Topssy i Zuber gostovao je iz samoizolacije ministar zdravstva Vili Beroš.

– Virus ne bira, iako sam se pazio, virus me doskočio. Simptomatologija nije bila posebno teška, prvih nekoliko dana imao sam visoku temperaturu, no ona se smirila, prisutna je i manja zaduha, međutim moram proći svoj period izolacije od 10 dana – rekao je u početku ministar Beroš.

Alen Topssy Raška Matošović upitao ga je gdje smo sada u odnosu na ožujak kada se koronavirus tek pojavio.

– Vremena su i više nego izazovna, ovo je najveća kriza nakon španjolske epidemije. Proljetos je bilo puno nepoznanica, stisnuli smo malo jače, bili smo solidarni, odgovorni, sve je bilo dobro. Nakon toga došao je ljetni period, opustili smo se, ima i danas onih koji smatraju da smo se previše opustili, no usred ljetne sezone nismo mogli očekivati turiste u skafanderima nego smo najavljivali ovaj jesenji val. Desio se žešći nego smo očekivali i tu smo u jednoj globalnoj ugrozi, svak se bori na način na koji može. U ovom trenutku je najvažnije izbjegavanje svih kontakata, susreta i druženja koja nisu potrebna. Virus je široko oko nas, on je svugdje. Moramo stalno balansirati između vlastitog ponašanja, novih mjera, određenih ekonomskih elemenata, sve je to kompleksna priča. Mnogi kritiziraju, pitaju da li je moglo drugačije, jesmo li mogli ranije lockdown. Nema tu nekakvih mjera koje su garancija uspjeha, neke okolne zemlje sui uvele jače mjere, a rezultata nemaju. Svi skupa dijelimo tu istu sudbinu i suživot sa virusom – rekao je Beroš.

Robert Tomić Zuber upitao je kako se nose sa sve većim brojem zaraženih, ali i kritikama.

– Brojevi nisu dobri. Tim više se čudim zašto se neodgovorno ponašamo, zašto još uvijek postoje ljudi koji se druže, koji ne nose maske, ne distanciraju se... Kada je riječ o različitim refleksijama na istinu, to je za očekivati, svatko tko radi neki posao može očekivati kritike. Mi se trudimo slušati epidemiološku struku i svaka naša mjera je isključivo epidemiološki utemeljeno. No, sad imamo puno priučenih epidemiologa koji sebi dozvoljavaju komentirati situaciju na različiti način – kaže ministar.

Zbog čega se rade razlike, zašto se čvrsta ruka nije uvela daleko prije?

– Ne bih to komentirao na takav način. Od početka nije bilo namjere da bude čvrsta ruka niti ona mora biti. Procesija na Hvaru bila je jedna višestoljetna svetkovina koja se održava isključivo na otvorenom prostoru gdje grupa od deset ljudi iz pet različitih mjesta cijelu noć hoda na otvorenom prostoru. Posljedica nikakvih nije bilo. Vrlo je bitno odrediti epidemiološki koncept bilo kakvog zbivanja. Mislite da bi bilo bolje da smo zabranili Vukovar pa da su se ljudi spontano sakupljali bez epidemiološkog okvira i dolazili nekontrolirano. Organizatori su se trudili držati sve pod kontrolom. Kada imate ovako važna zbivanja onda je puno bolje dati epidemiološki prihvatljivi koncept nego ih prepustiti nekoj drugoj situaciji – kazao je Beroš.

Ono što brine je činjenica da se stvara dojam dvostrukih mjerila, rekao je Zuber.

– Riječ je o osobnoj odgovornosti. O tome jeste li prihvatili poziv da ne dolazite ili ga niste prihvatili pa ste tamo došli. Organizator je imao određene mogućnosti utjecati na sve to skupa.

Komentirao je i kritike Ivana Đikića.

– Cijenim kolegu Đikića koji se bavi molekularnom biologijom, no poznato je da on nije virolog, infektolog, epidemiolog, da su mu mnoge procjene bile kontradiktorne i nekonzistentne. Postoji određeni znanstveni savjet koji je okupljen od stručnjaka relevantnih za ovu problematiku, on savjetuje Vladu i nacionalni stožer – ustvrdio je Beroš.

Ni vi niste epidemiolog i virolog, dodao je Zuber.

– Nisam, ponosni sam neurokirurg i stoga se ne želim miješati u struku i to sam u nekoliko navrata rekao. Kad je riječ o struci, slušam infektologe, epidemiologe – reklao je Beroš.

Ispalo je da su ti koji su vas savjetovali bili u krivu, brojke koje je Đikić najavio su se ostvarile, ustvrdio je Topssy.

– Mislim da smo svi skupa dovoljno svjesni i pametni da uočavamo da su oko nas ljudi zbilja bolesni i umiru i da našim odgovornim ponašanjem možemo pospješiti tu situaciju. Slušam vas i čudim se jer naglašavate neke koji govore da smo zakasnili, da smo loši i da smo se raspustili kao da smo najgori otok u Europi, kao da čitava Europa nije u istoj epidemiološkoj slici, kao da svugdje broj novozaraženih i umrlih ne raste. Ovo je odraz jedne opće situacije, a na nama je primijeniti one mjere i osobnu odgovornost koje će tome doprinijeti – kaže ministar.

Govorio je o o balansu očuvanja života i ekonomije.

– Da nismo razmišljali o tome mogli smo se ne otvoriti ljetos turističkoj sezoni, to smo namjerno i ciljano prihvatili. Svakodnevno balansiramo između tih mjera. Nećemo težiti lockdownu, no na našem odgovornom ponašanju i kolektivnoj svijesti je to kakve ćemo rezultate imati i hoćemo li Božić imati ljepši ili ružniji i tužniji. Sami smo gospodari svoje situacije. Ne želim negirati važnost mjera, no svojom osobnom odgovornošću možemo najbolje pridonijeti sprečavanju širenja virusa – kaže ministar.

Topssy ga je ponovno upitao o kašnjenju mjera, da se stekao dojam u javnosti da se čekao Dan sjećanja za Vukovar.

– Htjedoh samo konstatirati da situacija u našem okruženju, bez obzira na Vukovar, nije bitno drugačija – odgovorio je.

Kako se sustav može nositi i koliko dugo s koronom? Hrvatska liječnička komora već danima poziva i na oštrije mjere od ovih koje ste danas predstavili i govore da se dogodilo da su generali prepustili pješadiji da vodi bitku protiv Covida, upitao je Zuber.

– Mi od proljetos imamo egzaktne planove za zdravstveni sustav, ovo nije sprint nego maraton stoga smo nastojali rasporediti naše snage. Kada je riječ o određenim kritikama, one su uvijek dobrodošle. No, ako je netko bolnički liječnik i radi u sustavu trebao bi raditi na stručnom promišljanju. Politička aktivnost u zdravstvenom sustavu nije dobrodošla. Svatko može izvan svog sustava govoriti o političkim stavovima, ali onda se zna koje su to pozicije. Svako može reći što misli ali to mora biti utemeljeno. Ne može se desiti da kolegica spominje propast sustava, da ja nakon toga iz straha što se zbiva zovem ravnatelja koji mi negira takve stvari. Nešto mi u tom sustavu ne funkcionira. Ili njena uloga u čitavoj stvari. Neću to gledati na taj način, sve provjerim. U Ministarstvu zdravstva smo stvorili plan koji polako realiziramo – kazao je Beroš.

