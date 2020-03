Ne isplati se ići šopingirati u BiH, na povratku u Hrvatsku morat ćete u samoizolaciju

Odete li u shopping u BiH, po povratku u Hrvatsku očekuje vas dva tjedna samoizolacije. Potvrđeno je to novinarima na današnjoj (nedjelja) press konferenciji Stožera civilne zaštite Brodsko-posavske županije u Slavonskom Brodu. Naime, u subotu je i Bosna i Hercegovina uvrštena na popis zemalja iz kojih hrvatski građani po povratku u domovinu moraju automatski u samoizolaciju (dosad su se na tom popisu većinom nalazile zapadnoeuropske zemlje).

Tragom informacije s terena da je jednoj hrvatskoj državljanki koja je išla preko Save u BiH na graničnom prijelazu u Županji već u subotu navečer izdano rješenje o samoizolaciji, novinari su tražili detaljnije pojašnjenje kako se ta odredba odnosi na stanovnike Slavonskog Broda i hrvatske građane općenito.

- Što se tiče naših građana, prema zadnjoj uputi od sinoć (subota navečer, nap. a.), ako idu preko u Bosanski Brod da nešto kupe, kod rođaka ili na svoj posjed, s obzirom na to da imamo dosta građana porijeklom iz tih krajeva, kada se budu vraćali, trebaju ići u samoizolaciju 14 dana - rekao je Antun Valić, načelnik Policijske uprave brodsko-posavske.

S obzirom na to da postoje dnevne migracije ljudi iz Bosanskog Broda koji rade u Slavonskom Brodu i obrnuto, novinare je zanimalo kako će se oni ponašati.

- S obzirom na to da se radi o specifičnim slučajevima, oni će se posebno razmatrati – odgovorio je Valić.

U nastavku izlaganja načelnik policije je pojasnio kako je u subotu navečer oko 20 sati uveden novi režim na graničnim prijelazima u smislu da je granična policija preuzela postupanje u svezi samoizolacije putnika koji ulaze u Hrvatsku iz zemalja koje su navedene na popisu.

- Svi putnici koji se zadržavaju u RH upućuju se na samoizolaciju i granični policajac im daje letak o načinu postupanja u samoizolaciji. Oni koji, pak, tranzitiraju kroz Hrvatsku moraju reći graničnom policajcu u kojem će vremenu otprilike izaći i na kojem graničnom prijelazu. Obje te situacije mi unosimo u naš informacijski sustav, tako da ih na neki način nadziremo da vidimo hoće li se to tako dogoditi ili ne. Karantena i dalje ostaje pod ingerencijom sanitarnog inspektora koji je određuje prema građanima koji dolaze iz posebno rizičnih zemalja, a policija i civilna zaštita će dalje vršiti pratnju i nadzor tih osoba – pojasnio je Valić.

Prema naputku Ravnateljstva Civilne zaštite, i Županijski stožer CZ Brodsko-posavske županije osigurao je prostor za karantenu autoprijevoznika koji dovoze robu na područje županije.

- Svaki autoprijevoznik, koji ima istovar robe na području Brodsko-posavske županije, nakon što obavi carinske i granične formalnosti, i to bez izlaska iz kabine, odlazi na mjesto istovara i nakon toga odmah u karantenu, gdje će biti dan-dva do sljedećeg utovara. Stožer Brodsko-posavske županije osigurao je adekvatnu lokaciju za te potrebe za 24 osobe koja zadovoljava sve sanitarne I tehničke uvjete - izjavio je načelnik brodsko-posavskog Stožera civilne zaštite Stjepan Bošnjaković.

- Noćas smo od slovenske granice do granice sa Srbijom i BiH prepratili tri konvoja teretnih vozila. Riječ je o 130 vozila. Tih će konvoja biti još, no to su oni koji samo prolaze kroz Hrvatsku, bez zadržavanja i naša je zadaća prepratiti ih od ulaska do izlaska iz zemlje - kazao je načelnik PU brodsko-posavske, Antun Valić.

