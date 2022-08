Ne bi bilo dobro da Rushdie dobije Nobela u godini kada je preživio atentat

Strahoviti koljački napad na britansko-indijskog pisca Salmana Rushdieja u američkoj državi New York, gdje je pisac našao do sada sigurno utočište nakon što je za njegovu glavu iranski vjerski vođa Homeini raspisao vrlo ozbiljnu vjersku tjeralicu, nekoliko je dana bio jedna od najvažnijih vijesti u svijetu.



O Rushdieju su govorili njegovi kolege pisci (ne svi, naravno), političari, napose iz Velike Britanije i SAD-a, takozvani obični ljudi, sveučilišni profesori književnosti, penovci s raznih strana (pa i iz hrvatskog centra PEN-a), novinari, kolumnisti, izdavači (koji sada mogu zadovoljno trljati ruke jer je potražnja za Rushdiejevim knjigama u međuvremnu porasla. U New Yorku je održan i skup solidarnosti s Rushdiejem, s uglednim govornicima koji su čitali dijelove iz njegovih knjiga. Koliko se sada čini, pisac se, na iznenađenje svih pa i atentatora, dobro oporavlja, iako su rane lako mogle biti fatalne. Naime, Salman Rushdie izboden je desetak puta, i to silovitom snagom. Izbo ga je momak u naponu snage, u dvorani u kojoj je Rushdie trebao pohvaliti SAD koji daje sigurno utočište proganjanim piscima i omogućava im slobodu govora i pisanja.