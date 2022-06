Nazvati nekog mentalnim bolesnikom samo zato što se s njime ne slažeš je netrpeljivost

Liberalizam je političko naučavanje i ideologija prema kojoj je sloboda pojedinca temeljno polazište i kriterij vrednovanja svih društvenih ustanova. To je najopćenitiji opis ove ideologije koji se može pročitati i u Hrvatskoj enciklopediji. Ne morate tražiti knjigu, sve piše i na internetu.

Tako piše i ovo: "Sve tipove liberalizma ujedinjuju neke osnovne ideje i vrijednosti: sloboda kao nepostojanje vanjskih zapreka da pojedinac djeluje po vlastitoj volji, željama i sklonostima, uz uvjet da ne ugrožava isto takvo pravo drugih i da ispunjava obveze koje je sam dobrovoljno preuzeo; jednakost ljudi bez obzira na razlike u vjeri, ideologiji, rasi, naciji, klasi, spolu, staležu, profesiji, imetku i političkim uvjerenjima; tolerancija različitih uvjerenja, mišljenja i djelovanja sve dok priznaju slobodu i jednakost kao pravo svih članova zajednice i ne teže njihovu nasilnom ukinuću; individualizam kao načelo ustrojstva društva, a temelji se na zamisli o neovisnim pojedincima koji stupajući u međusobne odnose tvore društvo, ali i u društvu ostaju ono što jesu – pojedinci; pravno, organizacijski i funkcijski ograničena i jeftina država, koja se brine o sigurnosti svojih članova i održavanju općih nepristranih uvjeta za sve; predstavnička demokracija, u kojoj političke odluke ne donosi izravno narod nego njegovi zastupnici što ih narod bira na slobodnim natjecateljskim izborima na osnovi općega i jednakoga prava glasa, nositelji javnih ovlasti djeluju unutar utvrđenih konstitucionalnih okvira koji svim osobama jamče neometano uživanje njihovih individualnih i kolektivnih prava, a postoji djelotvorna zaštita u slučaju povrijede tih prava, uspostavljena je autonomija civilnoga društva i neovisna javnost."

I onda se u subotu u Zagrebu dogodi apsurd, i ne prvi put. Na skupu koji se zalaže za ljudska prava, za jednakost ljudi bez obzira na razlike, pojavi se ogroman transparent na kojemu je stajalo kako je biti (neo)liberal mentalna bolest! Normalan čovjek gleda i ne vjeruje što piše, je li to moguće? Očito je moguće, i autorima tog teksta i njegovim nosačima i organizatorima skupa ništa nije bilo sporno. Nikome ništa! A s transparenta vrišti najprimitivniji izraz netrpeljivosti i mržnje prema drugačijem, u ovom slučaju prema drugoj političkoj opciji, ideologiji.

Nazvati nekog mentalnim bolesnikom samo zato što se s njime ne slažeš ravno je najobičnijem iskazu netrpeljivosti. I tome na javnome mjestu nema mjesta! Organizator je odmah trebao tražiti uklanjanje takvog transparenta!

Da bude stvar još apsurdnija, ispod tog teksta stoji zvijezda petokraka koja je baš simbol sloboda, a u potpisu libertarijanska ljevica. Na njihovom webu stoji: "Libertarijanska ljevica je organizacija s jednim jedinim ciljem, a to je građenje (libertarijanskog) socijalizma. Smatramo da to podrazumijeva razvoj ideja i praksa koje će omogućiti efikasno širenje i primjenu libertarijanskih socijalističkih ideja poput horizontalnosti i decentralizacije." Naravno, po dobrom starom običaju, nigdje nema podataka tko su ljudi koji u Hrvatskoj stoje iza ovog pokreta. Kao nekadašnji komunisti, očito su po tajnim ćelijama, a ponekad izađu u masi na ulice kao u subotu, pa tu masu koriste za propagiranje svojih političkih ciljeva i ideološke propagande.

No tu je još jedan apsurd – libertarijanizam i socijalizam. Jedno s drugim ne ide nikako. Socijalizam zagovara jaku državu i državnu regulaciju u svemu, a o osobnim slobodama ne trebamo ni govoriti, imamo valjda već dovoljno iskustva s time do 1990. Libertarijanizam je pak politička filozofija koja zagovara maksimalne osobne slobode i zagovara minimalnu ulogu države. Čovjek bi mislio da je ta ekipa nešto naučila, pročitala, shvatila, a onda se vidi da oni ništa ne znaju ni ne shvaćaju, nego samo lupaju fraze i parole. Ne možeš shvatiti niti možeš biti otvoren prema drukčijem ako si ideološki zadrt, ostrašćen.

Tada sve drugo pada u vodu i ostaje samo izljev mržnje i netrpeljivosti prema drugome i drukčijem. No njima je sigurno sve to jako smiješno. Vidi se to i po slikama kad su taj transparent nosili po središtu Zagreba, da su prezadovoljni što su s njime izašli na ulice iz svojih katakombi.

Nije to sve, ni prvi put. Tako su se u subotu opet pojavili transparenti i protiv kapitalizma. Opet ultraljevičarska ujdurma koja nema veze s osnovnim porukama subotnjeg skupa. Kapitalizam, demokracija, višestranačje omogućili su više osobnih sloboda i prava. Što je to omogućio socijalizam?

Tomislav Tomašević kaže da želi voditi otvoren i tolerantan Zagreb. Ovakve poruke na gradskim ulicama, u povorkama koje Tomašević predvodi, nisu ni za otvorenost ni za tolerantnost. I nismo čuli da je itko, počevši od Tomaševića, osudio ovako nešto. Ili se s time slažu ili ni oni ništa ne razumiju! Što je jako opasno, kako god bilo.