Danas se održava 21. Zagreb Pride: 'Prva povorka pokazala je koliko će naša borba biti mukotrpna. Sada je drugačije'

Danas se održava 21. po redu Zagreb Pride, i to sa sloganom 'Dajte nam svoja četiri zida!'. Povorka ponosa gradskim će ulicama početi hodati u 16.30 sati i to do Ribnjaka gdje se oko 18 sati nastavlja druženje, zbog čega tramvaji neće prometovati užim centrom.

Tijek događaja:

15:19 - Tijekom Povorke bit će izmjena u prometu u užem gradskom središtu od 16.10 do 18 sati. Tramvajski promet bit će obustavljen Savskom cestom (sjeverno od Vodnikove), Frankopanskom, Ilicom (od Ulice Republike Austrije do Trga bana Josipa Jelačića), Jurišićevom, Zrinjevcem, Ulicom Franje Račkog, Draškovićevom (od Ulice kneza Mislava do Vlaške), Vlaškom, Ribnjakom i Ksaverskom cestom te će tramvajske linije 4, 6, 11, 12, 13, 14 i 17 prometovati izmijenjenim trasama u oba smjera:



Linije 6, 13 i 17 prometovat će preko Vodnikove i Glavnog kolodvora do svojih krajnjih odredišta

Linije 4 i 11 prometovat će izmijenjenom trasom: Vodnikova – Glavni kolodvor – Draškovićeva – Kneza Mislava – Trg žrtava fašizma – Šubićeva – Kvaternikov trg – i dalje redovnom trasom do Dubrave, odnosno Dupca

Linija 12 će od Ljubljanice voziti Ulicom grada Vukovara, zatim Držićevom i Šubićevom do Dubrave

Linija 14 umjesto do Mihaljevca, vozit će do Borongaja trasom: Zapruđe - Savska - Vodnikova – Glavni kolodvor - Draškovićeva – Ulica kneza Mislava – Trg žrtava fašizma – Zvonimirova - Borongaj

Na dijelu trase kojom će biti onemogućeno prometovanje tramvajske linije 14, vozit autobusi linija 102 i 233 na relaciji Mihaljevac - Kaptol.



Autobusi linije 118 će od 15.30 do 16.40 sati, zbog prolaska sudionika Povorke, prometovati skraćeno na relaciji Magazinska/B. Adžije - Voltino. Polasci sa stajališta Magazinska/B. Adžije ostvarivat će se pet minuta kasnije u odnosu na vremena koja su u voznom redu navedena kao polasci s Trga Mažuranića, dok vremena polazaka autobusa iz Voltinog ostaju nepromijenjena.

Povodom ovogodišnjeg Pridea situacije prijašnjih godina prisjetio se za RTL i Franko Dota iz Zagreb Pridea.

- Ja 2002. godine nisam bio u organizaciji Pridea, već sam bio prisutan kao građanin. Došao sam podržati organizaciju, sam događaj i našu zajednicu. Ta se Povorka ponosa održala u sasvim drugim okolnostima, kako u društvenim tako i u drugačijoj klimi u Gradu i državi. To je bio lipanj 2002. godine, već je oko dvije godine na vlasti bila Trećesiječanjska koalicija predvođena premijerom Ivicom Račanom. Spojile su se povoljnije društvene i političke okolnosti za organizaciju Pridea - ispričao je.

Kako je kazao, prijetnji i nasilja toga dana bilo je puno.

- Većina nasilja, prijetnji i mržnje koja se dogodila taj dan kada je povorka prolazila vrlo kratkom kružnom rutom, od Zrinjevca do Zrinjevca, je pokazala koliko će ova dvadesetogodišnja borba biti i dugotrajna i mukotrpna. Na toj su povorci, osim što je već na početku bilo incidenata po gradu, fizički napadnute i osobe koje su se s pravom ili bez prava povezivale s povorkom - kazao je Dota.

Najavljeni voditelj skupa bio je napadnut prije samog početka, a tijekom cijelog dana bilo između 30 i 35 fizičkih napada za koje nitko nije odgovarao. Ipak, nakon 20 godina situacija je nešto drugačija, smatra.

- U svakom slučaju možemo reći da se u dvadeset godina upornog, ustrajnog i hrabrog održavanja Prideova, svakako pokazuje da imaju smisla. Kada ljudi pitaju čemu Pride, dovoljno je pogledati snimke prvog Pridea i kako to izgleda zadnjih godina i kako se nadamo da će izgledati ovogodišnji. Sada imamo priliku vidjeti povorku koja je mnogo brojnija, prevladavaju mladi ljudi i ljudi iz zajednice koja ima puno veću podršku i u društvu i kulturi i u institucijama. Razlika postoji! - smatra.

- Evidentno je da je količina nasilja i nerazumijevanja koja je postojala ne samo prve godine, nego i gotovo prvo desetljeće, sada manja. Zašto je to tako? Upravo zbog toga što se povorka održava kontinuirano svake godine. Treba vremena da se te poruke prošire i prime i tako jedan dio javnosti i društva počinje bolje razumijevati tko smo, što tražimo i zašto je bitno da postoje Prideovi. Uostalom najbrojnija smo manjina u zemlji - zaključio je Dota.

>> VIDEO Istospolni partneri mogu ravnopravno pristupiti postupku posvajanja djece: 'Ovo je veliki trenutak'