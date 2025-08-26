Natpis u dalmatinskoj ribarnici nasmijao internet: Evo kako su objasnili zašto nema ribe

Simpatična i duhovita poruka u dalmatinskoj ribarnici privukla je pažnju nakon što je fotografija objavljena na popularnoj Facebook stranici "Dnevna doza prosječnog Dalmatinca". Na slici se vidi natpis postavljen na stupu ribarnice na kojem piše na hrvatskom "Nema ribe" uz dodatak na engleskom "No fish today. Bura took it away" (odnijela ju je bura).
Objava je brzo prikupila hrpu lajkova, a u komentarima su se zaredale šale na račun tipičnog dalmatinskog opuštenog stila i načina komunikacije. Iako u danima kada je jaka bura ribari često ostaju u luci, što znači da svježeg ulova nema, rijetko se to objasni na ovako kreativan način, a upravo zato je natpis izazvao val pozitivnih reakcija.
