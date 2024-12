Nataša naručila cappuccino pa ostala bez riječi: 'Kad bi meni ovo donijeli, samo bih otišla u drugi kafić'

UPOZORENJE BRITANSKOG MINISTRA

Što kada bi Putin napao ovu europsku velesilu: 'Njezina vojska bila bi izbrisana za šest mjeseci'

Alistair Carns izjavio je da bi stopa žrtava slična onoj koja je nastala ruskom invazijom na Ukrajinu dovela do toga da vojska bude "istrošena" u roku od šest do dvanaest mjeseci. Rekao je da to ilustrira važnost postojanja rezervi kako bi se moglo boriti u "ratu velikih razmjera".