VREMENSKA PROGNOZA

Nastavljaju se paklene vrućine: Dio Hrvatske danas u crvenom, početkom novog tjedna bit će još gore

Večernji.hr
10.08.2025.
u 07:21

Kako je ranije najavio DHMZ, najgore tek slijedi. U ponedjeljak i utorak crveni alarm širi i na područje Knina, Splita i Dubrovnika

Danas nas očekuje sunčano i većinom vrlo vruće vrijeme. Navečer će na krajnjem sjeveru biti prolazne umjerene naoblake. Vjetar slab, a poslijepodne ponegdje umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, koja će tijekom dana na sjevernom dijelu jačati, dok će poslijepodne prevladavati jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, javlja DHMZ.

Najviša dnevna temperatura kretat će se između 33 i 37 °C, a u unutrašnjosti Dalmacije i do nesnosnih 39 °C. Crveno upozorenje izdano je danas za područje Istre i riječke regije. 

Sutra će se zadržati sunčano i vruće, u Dalmaciji i vrlo vruće. Puhat će slab i umjeren sjeveroistočni vjetar, mjestimice i jak na udare. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena, ponegdje jaka bura, podno Velebita i olujna, a poslijepodne na srednjem i južnom dijelu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak.

Najniža jutarnja temperatura bit će od 16 do 21 °C, na Jadranu između 22 i 28 °C. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti će dosezati od 29 do 34 °C, dok će u Dalmaciji biti između 34 i 39 °C.

Zagreb: Šešir ili kapa, najbolje štiti od sunca
1/11

A najgore tek slijedi. U ponedjeljak i utorak crveni alarm širi i na područje Knina, Splita i Dubrovnika. "Zbog vrlo toplih noći te vrućih i vrlo vrućih dana upozorenje najvišega stupnja na vrućinu ostaje barem do utorka", prognozirala je Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing. iz DHMZ-a.

