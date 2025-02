Nastavljaju se prosvjedi u Novom Sadu: Studenti držali blokadu Mosta slobode cijelu noć, postavljeni su i štandovi s hranom

Danas se nastavlja blokada Mosta slobode

Postavljeno je više štandova s hranom

Tijek događaja:

10:00 - Blokada Mosta slobode u Novom Sadu koja je počela u subotu u 15 sati nastavlja se i u nedjelju, prenijela je agencija Beta, a prosvjedi su u subotu održani u više od 20 gradova u Srbiji. Nekoliko desetaka tisuća studenata i građana okupilo se u subotu na prosvjedu u Novom Sadu, a blokirani su Varadinski, Žeželjev i Most slobode, u povodu tri mjeseca od smrti 15 ljudi u padu nadstrešnice na Željezničkoj stanici u tom gradu. Žeželjev i Varadinski su bili blokirani od 15 do 18 sati, a blokada Mosta slobode trebala bi trajati 24 sata. Blic prenosi da će studenti, koji su blokirali Most slobode čitavu noć, tijekom dana odlučiti hoće li se blokada nastaviti i nakon 15 sati. Studenti traže odgovornost i pravdu za žrtve. Studentima su se u Novom Sadu pridružile kolege iz Beograda, srednjoškolci, motociklisti, poljoprivrednici, zdravstveni radnici i brojni građani. U blizini sva tri mosta preko Dunava u Novom Sadu građani su kuhali hranu za demonstrante.

Kod Mosta slobode postavljeno je najviše štandova s hranom, a u blizini je postavljena i pozornica na kojoj se odvijao program koji su osmislili studenti. Studenti su s prosvjeda poručili i da će ostati na ulicama i na mostovima koliko god je potrebno da bi ostvarili pravdu. Prosvjedi su u subotu održani u više od 20 gradova u Srbiji. U subotu su okupljanja u znak podrške studentima Srbije održani i u puno gradova van zemlje: od Zagreba, Splita i Osijeka, do Berlina, Bostona i Melburna.

Agencija Beta prenosi da je pop zvijezda Madonna podržala na Instagram profilu prosvjede srpskih studenata objavljujući kratku video snimku tisuća demonstranata u Novom Sadu s naslovom: "Snaga jedinstva". "Ono o čemu mediji ne izveštavaju je da nazočimo jednom od najvećih studentskih pokreta još od 1968. godine", piše u toj poruci. "Podržite takvo jedinstvu svugdje u svijetu!!", zaključila je Madona. Sličnu poruku podrške studentima uputila je u subotu preko Instagrama i konceptualna umjetnica Marina Abramović koja je na crnoj podlozi bijelim slovima napisala: "Studenti iz Srbije su heroji današnjice".

>> VIDEO Studenti u Zagrebu podržali prosvjede u Srbiji: Solidarnost ne poznaje granice, svi smo zajedno u ovome