Našem znanstveniku dr. Vladimiru Parpuri vrijedna nagrada jedne od najpoznatijih klinika na svijetu

Udruga bivših studenata klinike Mayo, ili alumni, objavila je kako je naš znanstvenik dr. sc. Vladimir Parpura osvojio nagradu za istaknutog bivšeg studenta klinike Mayo. Nagradu za istaknutog bivšeg studenta klinike Mayo ustanovio je 1981. godine Upravni odbor klinike Mayo kako bi se odalo priznanje i iskazala zahvalnost za izniman doprinos bivših studenata klinike Mayo području medicine, uključujući medicinsku praksu, istraživanje, obrazovanje i administraciju. Pojedinci koji primaju ovu nagradu priznati su na nacionalnoj, a često i međunarodnoj razini, u svom području.

Dr. Parpura je ugledni profesor i ravnatelj Međunarodnog istraživačkog instituta za translacijsku neuroznanost na Kineskom medicinskom sveučilištu Zhejiang u Hangzhouu u Kini, kaže se dalje u priopćenju o nagradi. Otkrio je da su astrociti sposobni oslobađati gliotransmitere i signalizirati neuronima, koncept poznat kao gliotransmisija. Ovo revolucionarno otkriće i kasniji rad dr. Parpure imali su izvanredan utjecaj na područja neuroznanosti i stanične biologije. Drugi značajni istraživački doprinosi dr. Parpure, podsjeća se, uključuju njegovu definiciju trodijelne sinapse i osvjetljavanje uloge staničnih vezikula i membranskih proteina u astrocitima. Njegov rad ima važne implikacije za temeljne životne procese poput sna, disanja, učenja, pamćenja te pokretljivosti i sekrecije crijeva. Osim temeljne znanosti, dr. Parpura je također unaprijedio molekularnu tehnologiju. Pokrenuo je novu granu neuroinženjeringa razvojem ugljikovih nanocjevčica za popravak tkiva nakon traumatske ozljede mozga i leđne moždine.

Također je doprinio razvoju biorobota i biosenzora, uključujući senzor s jednom molekulom koji može brzo otkriti prisutnost toksina poput tetanusa i botulizma. Radovi dr. Parpure citirani su preko 19.000 puta, a održao je preko 260 predavanja i pozivnih seminara. Bio je predsjednik Američkog društva za neurokemiju te je stekao prestižne nagrade i članstva u akademskim institucijama, poput izbora za člana Američkog udruženja za unapređenje znanosti i nagrade McNulty Civitan Scientist za istraživanje razvojnih teškoća. Obnašao je stalna profesorska mjesta na Sveučilištu Kalifornija - Riverside, Sveučilištu u Rijeci i Sveučilištu Alabama u Birminghamu. Dr. Parpura ostao je aktivno uključen u znanstveno obrazovanje u svojoj rodnoj Hrvatskoj, mentorirajući hrvatske studente i surađujući u istraživanjima sa Sveučilištem u Rijeci, kaže se u priopćenju klinike Mayo, jedne od najpoznatijih na svijetu.