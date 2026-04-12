Napetosti na Karibima: Kubanski predsjednik poručio da se ne boji Amerike

Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel izjavio je da se ne boji američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovih prijetnji o mogućem “preuzimanju” Kube, naglasivši da je spreman dati vlastiti život za obranu revolucije. U intervjuu za NBC, Díaz-Canel je poručio da Kuba ne želi rat, ali da je spremna braniti se u slučaju američke vojne intervencije.

Rekao je kako ne vjeruje da bi američka javnost podržala napad na Kubu, no upozorio je da bi takav potez imao ozbiljne posljedice za sve uključene. Dodao je da ne vidi opravdanje za bilo kakvu vojnu akciju protiv Kube, uključujući i eventualne pokušaje destabilizacije vlasti ili nasilnog uklanjanja predsjednika, aludirajući na nedavne poteze Sjedinjenih Država prema Venezueli i predsjedniku Nicolásu Maduru, piše Politico .

Istaknuo je da bi u slučaju napada uslijedio otpor te da bi Kuba branila svoju neovisnost pod svaku cijenu, pozivajući se i na poruku iz nacionalne himne da je “umrijeti za domovinu – živjeti”. Također je naglasio da Kuba ostaje posvećena svojoj suverenosti i da ne pristaje na vanjske pritiske.

Díaz-Canel je oštro kritizirao američku politiku prema Kubi, posebno blokadu koju je nazvao nepravednom i okrutnom, optuživši Washington za nanošenje štete kubanskom narodu. Iako su dvije zemlje u određenim pregovorima, potvrdio je da nije izravno komunicirao s američkim državnim tajnikom Marco Rubio.

Na zahtjeve Sjedinjenih Država, koji uključuju oslobađanje političkih zatvorenika, uvođenje višestranačkih izbora i slobodu medija, Díaz-Canel nije dao konkretne ustupke. Također je odbacio bilo kakvu mogućnost povlačenja s vlasti, naglasivši da odustajanje od revolucije nije opcija za kubansko vodstvo.