FOTO 'Nadamo se i puno boljim odnosima s Hrvatskom. Voljeli bismo da novi premijer prvo ide baš u Zagreb'

Povijesni izbori u Mađarskoj ove nedjelje na birališta su izvukli, po svemu sudeći, rekordan broj glasača. Od šest ujutro kada su otvorena prva glasačka mjesta stvarali su se redovi. Većih nepravilnosti nema, jedino je uspoređujući s hrvatskim izborima, neobično da dok idete do birališta na vas gledaju svi kandidati sa stotina i stotina plakata. Gotovo da nema površine koja nije obljepljena nekim plakatom pa čak i na ulasku u samo biralište, no to Mađare, čini se ne smeta puno jer već su odluku donijeli.

Na izborni dan u Budimpešti, čak i u vrijeme ručka bilo je prometno, iako bez gužve kao na nekim biračkim mjestima u samom centru grada nedaleko od poznate Opere pronalazimo jedno biračko mjesto u zgradi, a ispred njega četveročlanu obitelj kako uz osmijeh na licu snima "selfie". Ovaj trenutak im je poseban, iz više razloga, a prvenstveno jer je najmlađa kći danas prvi puta glasala. Vilma ima 18 godina i za života ne pamti da je Mađarskom upravljao netko drugi.

- Jako sam uzbuđena jer prvi puta osjetim da postoji nada i da je promjena moguća, da je moguće da Orban izgubi - govori, a članovi obitelji ne skrivaju kako su podržali opciju koja najavljuje promjene. Njezinu mamu Hannu pitamo što je to zbog čega misle da se ovi izbori razlikuju od prethodnih. - Čini se da postoji vrlo snažna — odnosno, ujedinjena oporba. To je iznimno važno. Također, iza nje stoji snažan građanski pokret. Ljudi su uložili puno svog slobodnog vremena i ponudili svoju stručnost za različite oporbene inicijative - pojašnjava. Njezin suprug i Vilmin otac Otto ipak je oprezan u ocjeni očekivanja jer, kako ističe, svjestan je da njegova obitelj živi u "balonu" Budimpešte.

- Ne možemo procijeniti kakva je atmosfera drugdje, u manjim mjestima i selima. Nadamo se da i ondje dijele naše brige i nade te da će glasati u skladu s tim. No, zapravo ne znamo - zaključuje. Atmosferu u gradu zadnjih tjedana opisuju kao "veliku i značajnu" i ponavljaju "prvi put osjetimo da je promjena moguća." Vjeruju kako će aktualni premijer, izgubi li vlast priznati poraz, no ističu kako se rezultat neće znati još danima jer na ishod utječe i dijaspora koja je također u velikom broju tijekom nedjelje krenula na birališta diljem svijeta, a čiji će se glasovi, kaže nam ova obitelj - vjerojatno brojati do četvrtka.

- Riječ je o velikom broju — oko 300 tisuća glasova — Koliko sam shvatio, to bi moglo promijeniti ishod u nekim izbornim jedinicama. U svakom slučaju, nadam se većoj integraciji u Europsku uniju, a ne tome da budemo pod utjecajem Rusije - nastavlja Otto. - Nadamo se i puno boljim odnosima s Hrvatskom - ubacuje se Hanna, na što Otto dodaje kako imaju puno prijatelja u Hrvatskoj pa se raduju i zatopljenju političkih odnosa, a voljeli bi i da, ako novi premijer bude izabran, prvo posjeti baš Zagreb.

A kada je čula da smo iz Hrvatske prišla nam je i liječnica Katalin Bors - Vjerujem i nadam se da ćemo potvrditi svoje članstvo u Europskoj uniji, čiju godišnjicu obilježavamo upravo danas. Smatram to velikim darom – da ponovno budemo stabilni građani Europske unije - odgovorila je na naše pitanje o očekivanjima od izbornog dana. Dodala je kako očekuje i jačanje institucionalne suradnje na europskoj razini.

- Nadam se da ćemo se ponovno pridružiti Uredu europskog javnog tužitelja. To očekujem od Pétera Magyara i zato sam, nakon svega, glasala za Tiszu - istaknula je. Naglasila je i širu društvenu poruku. - Želim promjene. Želim slobodu – slobodu bez mržnje. Ne želim deklarativno, nego istinsko kršćanstvo. Tko želi biti kršćanin, neka bude kršćanin. Ja sam ateistica – i svatko ima pravo biti ono što jest. Neka svi budemo slobodni europski građani. - zaključila je liječnica Bors. Brojniji su ipak na izborni dan u Budimpešti koji nisu htjeli dati komentar, pravdajući se bilo, slabim engleskim, bilo žurbom, ali ipak su skupili dovoljno vremena za otići do birališta i iskoristiti svoje demokratsko pravo baš kao i jedna učiteljica koja pred objektiv naše kamere nije htjela, samo je kratko dobacila - Ovo je za budućnost Mađarske, ovo je za našu djecu.