Što sugeriraju podaci o izlaznosti? Izvori bliski kampanji Petera Magyara dali su nam svoju analizu

Izvori bliski kampanji Petera Magyara dali su nam rano poslijepodne svoju analizu podataka o izlaznosti birača na parlamentarne izbore u Mađarskoj, koji se objavljuju od 7 sati ujutro svaka dva sata, i koji pokazuju rekordno visoke stope izlaznosti u usporedbi s istim prolaznim vremenima prije četiri godine. Što ti podaci o izlaznosti sugeriraju analitičarima u stožeru Magyarove stranke Tisza?

“Trenutna dinamika izlaznosti sugerira da su najviše motivirani birači koji su orijentirani na promjene”, tumači naš izvor u izbornom stožeru Magyara i Tisze. “Na temelju agregirane analize na razini izbornih jedinica, vidimo da je izlaznost konstantno iznad prosjeka u većini okruga sklonih oporbi, dok mnoga tradicionalna uporišta Fidesza zaostaju za nacionalnim trendom od ranog poslijepodneva. To je u ovoj fazi jasno vidljiv i široko rasprostranjen obrazac. Iako sama izlaznost nije prediktivna, kombinacija rekordnog sudjelovanja i povoljne geografske distribucije je u ovom trenutku ohrabrujuća za Tiszu”, dodaje.

Do kraja današnjeg dana i zatvaranja birališta Tiszin stožer kao svoj operativni prioritet zadao je “održavanje i produljenje ovog zamaha”. Magyarovi ljudi posebno se fokusiraju na mobilizaciju u urbanim i prigradskim područjima, na birače koji kasno izlaze na birališta i/ili odlučuju u posljednji čas, te na brigu o tome da nijedan podržavatelj njihove stranke ne propusti danas priliku za glasanje.

Analitičari iz Magyarovog stožera ovako vide trenutnu poziciju Orbana i njegove stranke Fidesz, citiranu kako nam je prenio naš izvor iz Tisze: “Kad gledamo kampanju, Fidesz pokazuje ograničen zakašnjeli zamah. Promatrači su primijetili nedostatak energije i smanjeno sudjelovanje mase na završnom skupu premijera. Istodobno, Fidesz nastavlja djelovati s ciljem visoke pripravnosti na sistemskoj razini, što uključuje komunikaciju i institucionalno pozicioniranje za različite izborne scenarije”. Ova posljednja rečenica očito aludira na ono što je izjavio i Peter Magyar jutros nakon glasanja na svom biračkom mjestu, kad je rekao da Fidesz zna da gubi, ali da će Orban učiniti sve da pod svaku cijenu zadrži vlast.