Što sugeriraju podaci o izlaznosti? Izvori bliski kampanji Petera Magyara dali su nam svoju analizu

Izvori bliski kampanji Petera Magyara dali su nam rano poslijepodne svoju analizu podataka o izlaznosti birača na parlamentarne izbore u Mađarskoj, koji se objavljuju od 7 sati ujutro svaka dva sata, i koji pokazuju rekordno visoke stope izlaznosti u usporedbi s istim prolaznim vremenima prije četiri godine. Što ti podaci o izlaznosti sugeriraju analitičarima u stožeru Magyarove stranke Tisza?
“Trenutna dinamika izlaznosti sugerira da su najviše motivirani birači koji su orijentirani na promjene”, tumači naš izvor u izbornom stožeru Magyara i Tisze. “Na temelju agregirane analize na razini izbornih jedinica, vidimo da je izlaznost konstantno iznad prosjeka u većini okruga sklonih oporbi, dok mnoga tradicionalna uporišta Fidesza zaostaju za nacionalnim trendom od ranog poslijepodneva. To je u ovoj fazi jasno vidljiv i široko rasprostranjen obrazac. Iako sama izlaznost nije prediktivna, kombinacija rekordnog sudjelovanja i povoljne geografske distribucije je u ovom trenutku ohrabrujuća za Tiszu”, dodaje.
Do kraja današnjeg dana i zatvaranja birališta Tiszin stožer kao svoj operativni prioritet zadao je “održavanje i produljenje ovog zamaha”. Magyarovi ljudi posebno se fokusiraju na mobilizaciju u urbanim i prigradskim područjima, na birače koji kasno izlaze na birališta i/ili odlučuju u posljednji čas, te na brigu o tome da nijedan podržavatelj njihove stranke ne propusti danas priliku za glasanje.
Analitičari iz Magyarovog stožera ovako vide trenutnu poziciju Orbana i njegove stranke Fidesz, citiranu kako nam je prenio naš izvor iz Tisze: “Kad gledamo kampanju, Fidesz pokazuje ograničen zakašnjeli zamah. Promatrači su primijetili nedostatak energije i smanjeno sudjelovanje mase na završnom skupu premijera. Istodobno, Fidesz nastavlja djelovati s ciljem visoke pripravnosti na sistemskoj razini, što uključuje komunikaciju i institucionalno pozicioniranje za različite izborne scenarije”. Ova posljednja rečenica očito aludira na ono što je izjavio i Peter Magyar jutros nakon glasanja na svom biračkom mjestu, kad je rekao da Fidesz zna da gubi, ali da će Orban učiniti sve da pod svaku cijenu zadrži vlast.FOTO Pogledajte kako izgledaju birališta u Mađarskoj, stigli Orbán i Magyar
Trump, Netanyahu i Rob Schneider su podržali Orbana... Ne može izgubiti.