VEČERNJI U BUDIMPEŠTI

Što sugeriraju podaci o izlaznosti? Izvori bliski kampanji Petera Magyara dali su nam svoju analizu

Hungarian parliamentary election in Budapest
Foto: ELISABETH MANDL/REUTERS
1/78
Autor
Tomislav Krasnec
12.04.2026.
u 14:30

“Trenutna dinamika izlaznosti sugerira da su najviše motivirani birači koji su orijentirani na promjene”, tumači naš izvor u izbornom stožeru Magyara i Tisze.

Izvori bliski kampanji Petera Magyara dali su nam rano poslijepodne svoju analizu podataka o izlaznosti birača na parlamentarne izbore u Mađarskoj, koji se objavljuju od 7 sati ujutro svaka dva sata, i koji pokazuju rekordno visoke stope izlaznosti u usporedbi s istim prolaznim vremenima prije četiri godine. Što ti podaci o izlaznosti sugeriraju analitičarima u stožeru Magyarove stranke Tisza?

“Trenutna dinamika izlaznosti sugerira da su najviše motivirani birači koji su orijentirani na promjene”, tumači naš izvor u izbornom stožeru Magyara i Tisze. “Na temelju agregirane analize na razini izbornih jedinica, vidimo da je izlaznost konstantno iznad prosjeka u većini okruga sklonih oporbi, dok mnoga tradicionalna uporišta Fidesza zaostaju za nacionalnim trendom od ranog poslijepodneva. To je u ovoj fazi jasno vidljiv i široko rasprostranjen obrazac. Iako sama izlaznost nije prediktivna, kombinacija rekordnog sudjelovanja i povoljne geografske distribucije je u ovom trenutku ohrabrujuća za Tiszu”, dodaje.

Do kraja današnjeg dana i zatvaranja birališta Tiszin stožer kao svoj operativni prioritet zadao je “održavanje i produljenje ovog zamaha”.  Magyarovi ljudi posebno se fokusiraju na mobilizaciju u urbanim i prigradskim područjima, na birače koji kasno izlaze na birališta i/ili odlučuju u posljednji čas, te na brigu o tome da nijedan podržavatelj njihove stranke ne propusti danas priliku za glasanje.

Analitičari iz Magyarovog stožera ovako vide trenutnu poziciju Orbana i njegove stranke Fidesz, citiranu kako nam je prenio naš izvor iz Tisze: “Kad gledamo kampanju, Fidesz pokazuje ograničen zakašnjeli zamah. Promatrači su primijetili nedostatak energije i smanjeno sudjelovanje mase na završnom skupu premijera. Istodobno, Fidesz nastavlja djelovati s ciljem visoke pripravnosti na sistemskoj razini, što uključuje komunikaciju i institucionalno pozicioniranje za različite izborne scenarije”. Ova posljednja rečenica očito aludira na ono što je izjavio i Peter Magyar jutros nakon glasanja na svom biračkom mjestu, kad je rekao da Fidesz zna da gubi, ali da će Orban učiniti sve da pod svaku cijenu zadrži vlast. 
FOTO Pogledajte kako izgledaju birališta u Mađarskoj, stigli Orbán i Magyar
Hungarian parliamentary election in Budapest
1/74
Avatar ŽutiKarton
ŽutiKarton
15:10 12.04.2026.

Trump, Netanyahu i Rob Schneider su podržali Orbana... Ne može izgubiti.

NE
netjakbiskupaive
15:09 12.04.2026.

JE L MAĐARSKA DRŽAVA U KOJOJ JE JEDAN OD VODEĆI OBAVJEŠTAJACA KUM I POSLOVNI PARTNER ČOVJEKU KOJI JE OŽENIO KĆER MAFIJAŠKOG ODVJETNIKA.na sudu u zlataru je radio tužitelj krunoslav canjuga koji je s odvjetnikom batarelom mafijozama sređivo blaže kvalifikacije kazneni djela.romeo krešić kum i poslovni partner davora franića jednog od vodeći obavještajaca u državi je oženio batarelovu kćer sandru.JE LI U MAĐARSKOJ RAVNATELJI BONICA U SRED EUROPSKE ISTRAGE ,,PADAJU PREKO OGRADE POŽaRNI STEPENICA,, KO ČORUŠIĆ JE LI SE PROČELNICI VJEŠAJU U ŠUMI S PUNOM VREĆOM LOVE KOJA NIKAD NIJE NAĐENA ko onaj naš iz virovitice. SVJEDOČE LI LJUDI U PROCESU PROTIV ORBANA UJUTRO U BUDIMPEŠTI A POPODNE IH NALAZE PROSVIRANE GLAVU U VUKOJEBINI KOD KISVARDE KO SE JE U NAS DOGODILO S TONČIJEM MATASOM.POVLAČE LI NOVINARI VIJESTI O SUMNJIVIM BIZNISIMA VODEĆI LJUDI OBAVJEŠTAJNE ZAJEDNICE KO U NAS.JE LI NJIHOVI ČELNICI TAJNE SLUŽBE PRIJETE DA ĆE LJUDE SATRAT AUTOM KO JE U NAS FRANIĆ URADIO RADELJIĆU.SKAČU LI NOVINARI KROZ PROZOR KO NAŠ BAGO.je li se računovotkinja mađarskog presjednika u sred kampanje baca u ledenu rijeku ko u nas jadranka skender.po tome se vidi da hrvatska prati uljudnu europu,i u austriji j e čovjek koji je istraživo korupciju u narodnoj stranci skočio u ledeni dunav u sred noći.zvao se je Christian Pilnacek.što bi ,,neovisni medij,, poput večernjeg pisao da je ravnatelj budimpeštanske bolnice u sred europske istrage ,,pao preko ograde požarni stepenica,, ?

