DUGOVJEČNI VLADAR

Od Trumpa do Vučića: ovo su lideri zemalja koji su podržali Orbána

Hungarian parliamentary election in Budapest
Foto: LISI NIESNER/REUTERS
1/3
Autor
Antonio Mandir
12.04.2026.
u 16:57

Za čelnike zemalja koji se nisu javno izjašnjavali koga podržavaju na mađarskim izborima vjeruje se da u velikoj većini podržavaju čelnika oporbe Pétera Magyara

Prije današnjih parlamentarnih izbora, dugovječni premijer Mađarske Viktor Orbán dobio je podršku desetak stranih šefova država. Orbánov ponovni izbor javno su podržali: američki predsjednik Donald Trump i potpredsjednik J. D. Vance, ruski lider Vladimir Putin, izraelski predsjednik Benjamin Netanyahu, talijanska premijerka Georgia Meloni, poljski predsjednik Karol Nawrocki, češki premijer Andrej Babiš, premijer Slovačke Robert Fico, predsjednik Argentine Javier Milei, premijer Gruzije  Irakli Kobakhidze i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Za lidere zemalja koji se nisu javno izjašnjavali koga podržavaju na mađarskim izborima vjeruje se da u velikoj većini podržavaju čelnika oporbe Pétera Magyara.

Viktor Orbán (62) neprekidno  vlada Mađarskom već više od 16 godina, od 2010. Orbán je prvi premijerski mandat imao od 1998. do 2002., tako da je lider Mađarske već 20 godina.

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar SdpovNjonjo
SdpovNjonjo
17:12 12.04.2026.

Molio ga zoki da “sredi” Roberta Jankovica,nije,cinkao ga plekovicu!Dosla maca na vratanca.

