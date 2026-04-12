Od Trumpa do Vučića: ovo su lideri zemalja koji su podržali Orbána

Prije današnjih parlamentarnih izbora, dugovječni premijer Mađarske Viktor Orbán dobio je podršku desetak stranih šefova država. Orbánov ponovni izbor javno su podržali: američki predsjednik Donald Trump i potpredsjednik J. D. Vance, ruski lider Vladimir Putin, izraelski predsjednik Benjamin Netanyahu, talijanska premijerka Georgia Meloni, poljski predsjednik Karol Nawrocki, češki premijer Andrej Babiš, premijer Slovačke Robert Fico, predsjednik Argentine Javier Milei, premijer Gruzije Irakli Kobakhidze i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Za lidere zemalja koji se nisu javno izjašnjavali koga podržavaju na mađarskim izborima vjeruje se da u velikoj većini podržavaju čelnika oporbe Pétera Magyara.

Viktor Orbán (62) neprekidno vlada Mađarskom već više od 16 godina, od 2010. Orbán je prvi premijerski mandat imao od 1998. do 2002., tako da je lider Mađarske već 20 godina.