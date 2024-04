Europski tužitelj istražuje von der Leyen zbog ugovora s Pfizerom. Sumnjiči se za korupciju i sukob interesa

Dva mjeseca prije europskih izbora, koji će se održati od 6. do 9. lipnja te dogovora i formiranja novih europskih tijela, poput Europske komisije, Ured europskog državnog tužitelja pod vodstvom Laura Codruța Kövesi istražuje Ursulu von der Leyen zbog ugovora Pfizerom oko kupovine oko 1,8 milijardi doza cjepiva protiv Covida-19. Ursula von der Leyen kandidatkinja je Europske pučke stranke (EPP) za drugi mandat na čelu Komisije. Informaciju o tome potvrdio je glasnogovornik iz ureda EPPO-a iz Lièga. Istragu je prvotno vodilo belgijsko tužiteljstvo, ali je EPPO preuzeo istragu von der Leyen zbog "uplitanja u javne funkcije, uništavanja SMS-ova, korupcije i sukoba interesa". Istraga traje, a još nisu podignute nikakve optužnice.

Prve sumnje oko nabave dodatnog cjepiva u EU došle su u travnju 2021. godine kad je objavljeno da je Ursula von ver Leyen privatnim kanalima komunicirala sa šefom Pfizera pa je i afera nazvana "Pfizergate" ili "Textgate". No treba reći da je to vrijeme neposredno nakon što su države, kako nacionalne, tako i EU, međusobno i često prljavo nadmetale u tome tko će osigurati cjepivo za pandemijski soj virusa i političke bodove, poput tadašnjeg britanskog premijera Borisa Johnsona, i kad je Ujedinjena Kraljevina, također s dubioznim metodama, "zgrabila" ugovor s Astra Zenecom, a siromašnije države i Svjetska zdravstvena organizacija optuživali bogatije za gomilanje cjepiva i nesolidarnost.

Tada je Europska komisija objavila je da tuži AstraZenecu zbog navodnog kršenja ugovora o nabavi cjepiva, u dramatičnoj eskalaciji višemjesečnog spora oko kašnjenja isporuke koja je ometala uvođenje cjepiva na većem dijelu kontinenta.

EU, koji je kao blok naručivao i sklapao ugovor s farmaceutskim kućama, naručilo je 300 milijuna doza cjepiva protiv Covid-19 od AstraZenece, ali su iz te kuće produživali rokove i umjesto EU, preferirao isporuku Britanijo.

O pozadini frenetične pandemijske cjepivo-diplomacije govorio je 2021. sam direktor Pfizera Albert Bourla.

- Više svjetskih čelnika me kontaktiralo, od predsjednika ili premijera i kraljeva, do generalnih tajnika organizacija. Takvi razgovori nisu bili neuobičajeni - rekao je tad Bourla. Šefica Europske komisije opisivala je tad pak poteškoće s kojima se suočila kao kad je postalo jasno da AstraZeneca neće ispuniti svoje dogovorene ciljeve isporuka. - Znala sam da će povećanje isporuka u početku po prirodi krenuti sporo, pa sam također znala da će prvo tromjesečje biti teško - rekla je tada.

Novine The New York Times su tražile na uvid korespondenciju Von der Leyen i šefa Pfizera, no to nije bilo moguće, kazali su iz Europske komisije, jer "poruke više ne postoje", što je pak natjeralo NYT da do njih pokuša doći sudskim putem i otvorilo vrata kritikama o netransparentnosti i šire. Dio zastupnika u Europskom parlamentu, posebice Zeleni, također su tražili da se omogući uvid u poruke koje su izmjenjivali Von der Leyen i Bourla, a i europska pučka pravobraniteljica je kritizirala potez Ursule von der Leyen, pozivajući na transparentnost.

Potom je belgijski lobist Frédéric Baldan početkom 2023. podnio prijavu, koju su potom podržale, očekivano mađarska i poljska vlada s jakom antieuropskim sentimentom, no s promjenom vlasti u Poljskoj, kad je na čelo vlade došao Donald Tusk, pro-europski političar i bivši predsjednik Europskog vijeća, Poljska se povlači iz slučaja. On je na sudu tražio 100.000 eura odštete zbog "gubitka povjerenja" u europske institucije.

