Kancelar ministru preko TV-a poručio da neće biti lockdowna za cijepljene

Izjava ministra zdravstva Wolfganga Mücksteina iz stranke Zelenih kako je već u srijedu moguće da vlada, nakon uvođenja lockdowna za necijepljene donese i odluku o “zaključavanju” cijepljenih, uzbunila je ne samo javnost nego i konzervativnog saveznog kancelara (ÖVP) Alexandera Schallenberga. Schallenberg je u ponedjeljak navečer u posebnom izdanju večernjeg dnevnika ZiB Specijal jasno i glasno poručio Mücksteinu da je protiv “zatvaranja” cijepljenih i da u srijedu neće biti nikakvog sastanka na tu temu.

“Želim necijepljene pokrenuti da se cijepe, a ne zatvarati cijepljene”, istaknuo je kancelar. Napomenuo je da si lockdown za cijepljene i zabranu da izlaze na ulice ne može uopće zamisliti. “Neće se od cijepljenih, koji su sve napravili kako je trebalo zahtijevati da iz solidarnosti idu u lockdown”, dodao je Schallenberg, još jednom ponovivši kako “neće biti lockdowna za sve”.

“Jedini put kako se riješiti koronavirusa je povećati stopu cijepljenih”,ustvrdio je kancelar dodavši: “U protivnom nećemo lockdownom uspjeti prekinuti začarani krug vala zaraze”. Schallenberg očito ljut ministrovim istrčavanjem pred rudo, rekao je kako trenutačno ne želi “špekulirati o daljnjim mjerama”. “Ako to drugi žele, to je njihova stvar,. Ja to ne želim”, poručio je Schallenberg Mücksteinu, pozvavši ga da slijedi dogovorenu vladinu liniju tirkizno-zelene koalicije.

“To što je ministar zdravstva u raspravi stavio na stol različite mjere, čija se smislenost još uvijek ne zna, to je njegovo pravo. Ali to nema težinu odluke”, istakao je Schallenberg. “Zna se da je posebno u krizi važno govoriti zajedničkim jezikom, i za to se zalažem”, napomenuo je austrijski kancelar. Nakon napada na Mücksteina oglasio se je i šef zelenih, pokancelar Werner Kogler. On je rekao kako je epidemiološko stanje u zemlji “dramatično” i da ministar zdravstva mora voditi brigu i predlagati učinkovite zaštitne mjere, pa makar one bile i nepopularne, svrstavši se tako na ministrovu stranu.

Mediji pišu kako nije samo epidemiološko stanje u zemlji dramatično nego i stanje u “političkom braku” narodnjaka i Zelenih, koji stalno nailaze na neki novi kamen spoticanja nakon ostavke bivšeg kancelara Sebastiana Kurza. Ovaj put je to lockdown i samovoljno ministrovo najavljivanje daljnjeg pooštravanja mjera. A kada smo kod lockdowna, da podsjetimo. da je danas, 630. dan od početka Covid 19 na snagu stupilo, do sada nigdje u svijetu viđeno “zaključavanje” necijepljenih, koji daljnjih deset dana ne smiju više na ulicu, osim u opravdanim slučajevima.