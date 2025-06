Napad u SAD-u, na ljude bacao Molotovljeve koktele i vikao: 'Slobodna Palestina'. FBI: To je teroristički čin

FBI istražuje ciljani "teroristički čin" nakon što je muškarac upotrijebio. Molotovljeve koktele na proizraelskom skupu u Coloradu. Naime, grupa ljudi šetala je u znak sjećanja na Izraelce koji su još uvijek taoci u Gazi .Uhićen je 45-godišnji muškarac, a FBI je rekao da je vikao "Slobodna Palestina" za vrijeme npada. Šest osoba u dobi od 67 do 88 godina je ozlijeđeno, a neke su helikopterom prevezene u bolnicu, javlja Sky News.

Mohammad Soliman has been arrested after a Molotov attack on Jews in Boulder, CO, burning multiple people inc children.



He yelled: “How many children have you killed?”



When lies about “14,000 babies dying” & “31 Gazans killed by IDF ” is spread, this is the result.



