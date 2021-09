Napad na Novom Zelandu: Policija ubila terorista nadahnutog IS-om, pojavila se i snimka

Novozelandska policija pucala je na "nasilnog ekstremista" otprije poznatog policiji i nadahnutog Islamskom državom i ubila ga, rekla je premijerka Jacinda Ardern, nakon što je šestero ljudi ranio nožem u supermarketu u gradu Aucklandu. "Nasilni ekstremist izveo je teroristički napad na nedužne Novozelanđane", rekla je Ardern na brifingu.

Napadač je podrijetlom iz Šri Lanke, 10 godina boravio je na Novom Zelandu i bio je policiji poznat već oko šest godina, rekla je. Ubijen je 60 sekundi nakon početka napada, rekla je te dodala da ga je inspirirala militantna skupina Islamska država.

"Bilo je to iz mržnje, bilo je pogrešno. Počinio je to pojedinac, ne vjera", rekla je Ardern. "On sam snosi odgovornost za taj čin", istaknula je premijerka.

Videosnimka na društvenim mrežama pokazuje kupce u supermarketu u New Lynnu kratko nakon napada. "Ovdje je netko s nožem ...Ima nož", čuje se kako jedna žena kaže. "Netko je izboden", čuje se nakon toga.

Čuvari su ljudima rekli da napuste trgovački centar kratko prije nego što je ispaljeno šest hitaca.

New Zealand police have shot and killed extremist man who stabbed six people in a supermarket in the Auckland suburb of New Lynn pic.twitter.com/TRhdZJWRJI