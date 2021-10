Napad lukom i strijelom u Norveškoj: Najmanje četvero osoba ubijeno

U gradu Kongsbergu nedaleko od Osla jedan je muškarac lukom i strijelom pucao u ljude.

Najmanje je četvero osoba ubijeno, a nekoliko je ozlijeđenih koji su odvezeni u bolnicu, javlja Fokus.

#BREAKING : several people have been killed in Kongsberg, Norway in an attack by someone using bow & arrow. Several people were also injured pic.twitter.com/5sh8CSsSrN

Napad se navodno dogodio u trgovini Koop. Počinitelj je u međuvremenu uhićen te je doveden u postaju Drammen.

- Možemo potvrditi da je došlo do ozbiljnog incidenta u našoj trgovini, te da nitko od naših zaposlenika nije fizički ozlijeđen. Samo smo zabrinuti zbog naših zaposlenika, kaže menadžer za komunikacije u Coopu, Harald Kristiansen.

Policijski bombaški tim je na terenu, kao i brojni policijski službenici i djelatnici Hitne pomoći. Policijski službenici nalaze se na nekoliko lokacija u Kongsbergu.

Several died and were injured after an suspected terror attack in #Norway. A police operation incl bomb squad is underway in #Kongsberg center in connection with a person who has been observed with a bow and arrow. The alleged perpetrator has been taken into custody https://t.co/r8tT8CJGSH pic.twitter.com/KGSWusCjGJ