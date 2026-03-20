Nalazište u Čileu ponovno preokrenulo priču o naseljavanju Amerike

Novo znanstveno istraživanje moglo bi još jednom promijeniti naše razumijevanje prapovijesti Amerike. Godinama je prevladavala teorija prema kojoj su prvi ljudi stigli na zapadnu hemisferu preko Beringovog kopnenog mosta iz Azije, između 13.400 i 12.800 godina prije sadašnjosti, a zatim se širili prema jugu. Ta je hipoteza bila povezana s Clovis kulturom, prenosi Guardian.

No, sve se zakompliciralo 1977. godine kada je u južnom Čileu počelo istraživanje nalazišta Monte Verde, u blizini Puerto Monta. Procijenjeno je da je staro oko 14.500 godina, što je sugeriralo da su ljudi živjeli na krajnjem jugu kontinenta mnogo prije dolaska pripadnika Clovis kulture. Sada se priča ponovno mijenja.

Tim arheologa zaključio je da bi Monte Verde zapravo mogao biti upola mlađi nego što se mislilo, čime se teorija širenja sa sjevera prema jugu vraća u središte rasprave o ljudskoj povijesti Amerike. Vodeći autor studije, Todd Surovell sa Sveučilišta Wyoming, ističe kako je upravo Monte Verde desetljećima bio ključni dokaz da su ljudi stigli u Južnu Ameriku prije pojave Clovis kulture u Sjevernoj Americi.

Nalazište je prvi istraživao Tom Dillehay, a njegove rezultate kasnije je potvrdio multidisciplinarni tim stručnjaka. Ipak, kako je Surovellova karijera napredovala, počeo je sumnjati u tu „veliku anomaliju“ koja je promijenila dotadašnje shvaćanje dolaska ljudi u Ameriku.

Prema novom istraživanju, pogrešna procjena starosti posljedica je erozije tla, koja je novije arheološke tragove premjestila u starije slojeve. To znači da nalazište zapravo potječe iz razdoblja prije 6.000 do 8.000 godina. Claudio Latorre sa Sveučilišta Católica u Santiagu naglašava da je otkriće Monte Verdea svojedobno potpuno promijenilo sliku naseljavanja Amerike, jer je ukazivalo na velik vremenski jaz između sjevera i juga kontinenta. Nalazište je istraživano između 1977. i 1985., a sada, nakon prve neovisne analize od tada, Surovell i njegov tim smatraju da su razriješili tu dugogodišnju zagonetku.

Iako su u međuvremenu pronađena i druga potencijalna nalazišta starija od Clovis kulture – od Meksika do sjeverozapadne Argentine i Urugvaja – nijedno još nije konačno potvrđeno. Surovell poručuje kako je nužno dodatno ih istražiti kako bi se bolje razumjela prapovijest Amerike, naglašavajući da mu je cilj prije svega produbiti znanje, a ne rušiti postojeće teorije – iako njegovo istraživanje upravo to čini s jednim od najvažnijih dokaza dosad.