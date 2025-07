Nakon što Artuković Kunšt 'nije impresionirala' premijera i Sabor, DSV poništio javni poziv iz travnja i raspisuje novi

Povijest se ponavlja. Uzrečica je to koja očito vrijedi za izbor nove čelne osobe Vrhovnog suda. Jer nakon što sutkinju Sandru Artuković Kunšt, koju je Zoran Milanović, predsjednik države predložio za čelnu osobu Vrhovnog suda, nije dobila potporu Sabora, očito je da zemlju čeka novi politički sukob na relaciji Pantovčak - Banski dvori. I to zato što je izbor predsjednika/ ce Vrhovnog suda ustavna ovlast predsjednika/ce države, koji predlaže tko će ta osoba biti, no tu osobu mora potvrditi Sabor. U kojem većinu ima HDZ Andreja Plenkovića, kojeg Sandra Artuković Kunšt "nije impresionirala". Ma što god to značilo.

Uglavnom, nakon što Sandra Artuković Kunšt nije prošla u Saboru, Državno sudbeno vijeće (DSV) je na sjednici 3. srpnja donijelo odluku o poništavanju prethodnog javnog poziva za mjesto predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske koji je bio raspisan 2. travnja 2025. Sada slijedi raspisivanje novog javnog poziva, a DSV kaže da će se on objaviti u sljedećem broju Narodnih novina te na internet stranicama DSV-a. Procedura koja slijedi nakon toga je da se na taj javni poziv onda javljaju zainteresirani kandidati. DSV ima rok od 30 dana za poziv svim kandidatima, nakon čega kandidati imaju 30 dana da se jave na javni poziv, pri čemu moraju priložiti svoj životopis i program rada. Na zadnji javni poziv se osim Sandre Artuković Kunšt javilo još dvoje kandidata, a hoće li se ona ponovo prijaviti nije poznato, iako je predsjednik Milanović kazao da će je ponovo predložiti ako se javi.

Uglavnom, s obzirom na to da se izbor za čelnu osobu Vrhovnog suda očito pretvorio u javno cipelarenje osoba s pravnom karijerom, pitanje je hoće li se itko javiti na novi javni poziv. Prijava na javni poziv mora sadržavati i program rada kojeg DSV onda objavljuje na svojoj web stranici, a nakon što se provjeri valjanost kandidatura, DSV ih dostavlja predsjedniku Republike, a on potom traži mišljenje od Opće sjednice Vrhovnog suda i Odbora za pravosuđe u Saboru. No ta mišljenja za predsjednika države nisu obvezujuća, no propisan je rok od 15 dana u kojem predsjednik treba predložiti svog kandidata. Ako to ne napravi ili ga Sabor ne imenuje, DSV poništava javni poziv i u roku od osam dana objavljuje novi poziv.

U međuvremenu, Gordana Jalšovečki, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske i bivša zamjenica predsjednika Vrhovnog suda, i dalje obavlja poslove sudske uprave do imenovanja nove čelne osobe. Na tu ju je dužnost nakon smrti Radoslava Dobronića u ožujku imenovao DSV, a ona je tada kazala da se nema namjeru javiti na javni poziv. No kako sada stvari stoje, na čelu Vrhovnog suda, očito će biti još neko vrijeme.