Nakon prošlogodišnjeg izvanrednog uspjeha FOODCOOLTOUR ponovno stavlja Osijek u središte europske i hrvatske rasprave o sigurnosti hrane

Uz domaćine, gradonačelnika Osijeka Ivana Radića i ravnatelja Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH) Hrvoja Hefera, u programu će sudjelovati i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, izvršni direktor Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) dr. Nikolaus Kriz, potpredsjednik Vlade RH i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, predsjednica Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora Marijana Petir, predstavnici Europske komisije (EK) i Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO) te stručnjaci europskih regulatornih tijela poput Njemačkog saveznog instituta za procjenu rizika (BfR). Među panelistima bit će i predstavnici akademske zajednice, donositelja odluka, stručnjaci za ekonomiju, marketing, komunikaciju, IT i dr.

U središtu programa je rasprava o ambicioznim ciljevima borbe s klimatskim promjenama u kontekstu realnosti tržišta hrane, koja otvara pitanje može li Europska unija istovremeno provoditi Europski zeleni plan i pritom zadržati cjenovno prihvatljivu hranu. Stručnjaci će raspraviti jesu li u ljudskom mozgu doista pronađene količine mikroplastike usporedive s onima u plastičnoj žlici, odnosno kolika je stvarna razina unosa mikro i nanoplastike prehranom. Na konferenciji će se otvoriti i pitanja sigurnosti obroka naručenih online, bit će riječi i o primjeni umjetne inteligencije, brendingu, investicijama i povezivanju poslovnih strategija, financija i znanja u kontekstu prehrambene sigurnosti te jačanju konkurentnosti domaće industrije na međunarodnom tržištu.

„Prošlogodišnje izdanje okupilo je više od 300 sudionika iz Hrvatske i Europe. Ove godine u Hrvatsku dolaze najznačajniji europski i nacionalni autoriteti i stručnjaci iz područja sigurnosti hrane na čelu s izvršnim direktorom EFSA-e Nikolausom Krizom, koji su jamac aktualnog, relevantnog i kvalitetnog sadržaja za sve koji su na bilo koji način povezani s proizvodnjom, preradom, pripremom i prodajom hrane. No, interes za našu konferenciju je i širi od toga, jer su teme o kojima raspravljamo važne ne samo za dionike sektora već i za sve građane, gospodarstvo i zajednicu“, izjavio je Hrvoje Hefer, ravnatelj HAPIH-a.

FOODCOOLTOUR je platforma koja Osijek postavlja u središte europskih rasprava o budućnosti proizvodnje hrane, održivosti i konkurentnosti industrije.

„Osijek se sve snažnije profilira kao jedan od ključnih europskih gradova za dijalog o sigurnosti hrane i budućnosti prehrambenog sustava. U svojoj drugoj godini održavanja, FOODCOOLTOUR u Osijeku ponovno okuplja institucije, struku i industriju, otvarajući teme koje izravno oblikuju budućnost proizvodnje hrane, konkurentnost i javno zdravlje. Kao sveučilišni centar i sjedište Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, Osijek ne samo da ima znanje i institucije, već i kapacitet aktivno sudjelovati u oblikovanju europskih politika u ovom području - grad koji živi gostoprimstvo, povezuje ljude i ideje te se prirodno nameće kao domaćin velikih međunarodnih događanja.“, izjavio je gradonačelnik Osijeka Ivan Radić.

Uz dnevni stručni program, sudionike za vrijeme trajanja konferencije očekuju i zabavni večernji sadržaji – koncerti Petra Graše i Sandija Cenova te projekcija dokumentarnog filma aktualne tematike.

FOODCOOLTOUR konferenciju organiziraju Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH), Grad Osijek i DD produkcija, uz podršku Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA), Europske komisije (EK) i Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO). Pokrovitelji konferencije su Hrvatski sabor, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije te Osječko-baranjska županija. Komunikacijski partner konferencije je agencija Komunikacijski ured Colić, Laco i partneri.

