Nakon oluja opet vrućine: Evo kakvo nas vrijeme očekuje u narednim danima

Nakon velikih vrućina i nevremena na Jadranu, ponovno stiže period visokih temperatura, a kakvo će konkretno vrijeme biti u narednim danima prognozirala je za HRT Katarina Katušić, mag. phys. iz DHMZ-a. "Prvi dio srijede na istoku Hrvatske promjenjivo oblačan, a poslijepodne sunčanije. I pritom danju toplije nego u utorak, s najvišom temperaturom od 28 do 30 stupnjeva, a jutarnja će biti između 15 i 17 °C. Vjetar većinom slab", objašnjava Katušić. U središnjim krajevima zemlje također će puhati slab vjetar. Prijepodne se očekuje umjerena do povećana naoblaka, a poslijepodne više sunca, osobito prema sjeveru. Dnevna temperatura će varirati ovisno o oblačnosti, a očekuju se vrijednosti između 27 i 30 °C, dok će jutarnje temperature biti između 14 i 16 stupnjeva.

U Gorskoj Hrvatskoj jutro će biti svježije, dok će na sjevernom Jadranu temperature ujutro biti između 17 i 22 °C. Bit će pretežno sunčano, ali će u gorju povremeno biti umjerene naoblake. Bura će biti umjerena do jaka, a podno Velebita moguće su i olujne udare, no oslabjet će sredinom dana i okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Na moru će dnevne temperature doseći oko 30 °C, a u gorju do 27 °C. U Dalmaciji će tijekom dana biti vruće, a obala će imati tople noći. Bit će uglavnom sunčano, no u unutrašnjosti postoji mogućnost lokalnih pljuskova u popodnevnim satima. Bura će oslabjeti i zamijenit će je slabiji jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Na krajnjem jugu zemlje očekuje se smanjenje bure sredinom dana i prijelaz na umjeren zapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnje temperature između 20 i 24 °C, a dnevne bi mogle porasti i do 33 °C, uz sunčano i suho vrijeme.

"U nastavku tjedna na kopnu pretežno sunčano, no u petak prolazno naoblačenje. Pritom u prvom dijelu dana rijetko može pasti malo kiše, a u unutrašnjosti Dalmacije poneki pljusak moguć je i u četvrtak. U petak će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar te pojačavati dojam svježine koja će nastupiti nakon vrućeg četvrtka. I na Jadranu će dnevna temperatura zraka prema suboti popuštati, no i dalje će biti većinom vruće. Prevladavat će sunčano vrijeme, ali postoji i neznatna vjerojatnost za izolirani pljusak na jugu. I dok će u četvrtak puhati do umjeren vjetar s mora, u petak će ponovno jačati bura, posebice na sjeveru, ali već će u subotu malo oslabjeti", prognozira Katušić.