U eksploziji na Laništu prekršeno je zlatno pravilo krim-miljea, doznajemo što policija istražuje

Tko je, kako i zašto postavio eksplozivnu napravu ispred ulaznih stana u kojem je u tom trenutku bila 35-godišnja partnerica Tomislava Sučića, jednog od optuženika u akciji Tebra, još je nepoznanica.

A ako je suditi prema prijašnjim takvim slučajevima, nepoznanica bi dugo mogla i ostati. Za sada je, barem prema onome što je priopćila zagrebačka policija, poznato samo da je eksplozivna naprava eksplodirala pred vratima stana na trećem katu zgrade u Ulici Lanište 31. svibnja u 2.20 sati.

Zbog eksplozije oštećena su ulazna vrata i unutrašnjost deset stanova na trećem katu, zidovi hodnika, prozori i vrata dizala od I. do VI. kata.

Policija “zakopčana”

Osim 35-godišnjakinje, u trenutku eksplozije u stanu je bilo i dvoje maloljetne djece. Ona je lakše ozlijeđena, a pukom srećom može se smatrati što nije bilo više ozlijeđenih ili mrtvih. Šteta je velika, no još neutvrđena. Policija je, kao i uvijek u ovakvim situacijama, zakopčana do grla.

No ovakav napad do sada je nezabilježen u međusobnim obračunima pripadnika krim-miljea jer je nepisano pravilo tog svijeta da se žene i djeca onih koji su potencijalno umiješani u kriminalne poslove ne diraju. Znači li ova eksplozija, koja je uznemirila stanovnike Laništa, i novi krug razračunavanja unutar kriminalnog miljea, tek će se vidjeti.

Policija za sada provodi kriminalističko istraživanje, koje podrazumijeva da je nakon očevida izuzete materijalne tragove poslala na vještačenje. Izuzete su i snimke videonadzora, no neslužbeno se doznaje da su slabe rezolucije pa je pitanje koliko će policiji pomoći. Osim toga, razgovarat će s potencijalnim svjedocima, ali i članovima obitelji Tomislava Sučića.

S njim je razgovor, kako se neslužbeno doznaje, već obavljen, no on, prema neslužbenim izvorima, policiji nije puno pomogao, jer kaže da ne zna tko bi mogao stajati iza toga. Uhićen je s još 15-ak osoba u srpnju 2019. U međuvremenu su optuženi da su ustrojili zločinačku grupu koja je imala dva kraka.

Jedan se bavio krijumčarenjem najmanje 16 tona marihuane vrijedne 11 milijuna eura, a drugi namjernim paležom vozila. Sučiću je od uhićenja istražni zatvor produljivan nekoliko puta, a optužnica još nije potvrđena.

Nije razmišljao o nagodbi

Jedan krak sadašnje istrage vjerojatno kao motiv ispituje njegove poslove zbog kojih je optužen u akciji Tebra, no teško da će to istražitelje dovesti do nečega konkretnoga. Sučić, naime, nije, kako se neslužbeno čuje, razmišljao o nagodbi s tužiteljstvom pa se podmetanje eksplozivne naprave ne može shvatiti kao upozorenje da drži jezik za zubima.

Drugi kraj istrage vjerojatno se bavi eksplozivnom napravom, jer neslužbeni izvori kažu da se radilo o nekoliko kilograma eksploziva pa se vjerojatno istražuje gdje je i kako nabavljen.