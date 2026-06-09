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NOVINAR NAPRAVIO LISTU

Ovo je 10 najmoćnijih ljudi u Crnoj Gori

President Macron Welcomes Montenegro Pm Milojko Spajic - Paris
Vernier Jean-Bernard/JBV News/AB
VL
Autor
Večernji.hr
09.06.2026.
u 11:23

Na trećem mjestu Kosovićeve liste nalazi se predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić

Crnogorski novinar i urednik Srdan Kosović objavio je listu deset najmoćnijih ljudi u Crnoj Gori, a na prvo mjesto stavio je premijera Milojka Spajića. Lista je predstavljena u prvoj epizodi vodkasta Vertikala, u kojoj se analiziraju odnosi političke, institucionalne i društvene moći u Crnoj Gori. Prema Kosovićevoj procjeni, Spajić je trenutačno najmoćniji čovjek u zemlji, dok se na drugom mjestu našao bivši crnogorski predsjednik i premijer Milo Đukanović. Iako više ne obnaša nijednu državnu funkciju, Đukanović se i dalje smatra jednim od najutjecajnijih političkih aktera u Crnoj Gori. U vodkastu se navodi kako je Đukanovićeva moć u opadanju, među ostalim i zbog nedavnog uhićenja njegova brata Aca Đukanovića, ali i zbog povremenih spekulacija o mogućim postupcima protiv njega, koje su se pojavljivale i u hrvatskim medijima.

Na trećem mjestu Kosovićeve liste nalazi se predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić. On je godinama bio poznat kao političar izrazito prosrpskog i proruski orijentiranog bloka, no posljednjih se godina pokušava politički repozicionirati i predstaviti kao zagovornik europskog puta Crne Gore. Kosović ističe i da se Mandić sve vidljivije distancira od službenog Beograda. Na listi su se našli i glavni specijalni tužitelj Vladimir Novović, mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije, poglavar Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, šef Delegacije Europske unije u Crnoj Gori Johann Sattler, kao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić

Ona je naša najmoćnija odvjetnica! Prava je ikona stila, a posebno obožava luksuzne komade odjeće
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Novinar Aleksandar Vučić Milojko Spajić najmoćniji ljudi Crna Gora

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