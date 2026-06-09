Ovo je 10 najmoćnijih ljudi u Crnoj Gori

Crnogorski novinar i urednik Srdan Kosović objavio je listu deset najmoćnijih ljudi u Crnoj Gori, a na prvo mjesto stavio je premijera Milojka Spajića. Lista je predstavljena u prvoj epizodi vodkasta Vertikala, u kojoj se analiziraju odnosi političke, institucionalne i društvene moći u Crnoj Gori. Prema Kosovićevoj procjeni, Spajić je trenutačno najmoćniji čovjek u zemlji, dok se na drugom mjestu našao bivši crnogorski predsjednik i premijer Milo Đukanović. Iako više ne obnaša nijednu državnu funkciju, Đukanović se i dalje smatra jednim od najutjecajnijih političkih aktera u Crnoj Gori. U vodkastu se navodi kako je Đukanovićeva moć u opadanju, među ostalim i zbog nedavnog uhićenja njegova brata Aca Đukanovića, ali i zbog povremenih spekulacija o mogućim postupcima protiv njega, koje su se pojavljivale i u hrvatskim medijima.

Na trećem mjestu Kosovićeve liste nalazi se predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić. On je godinama bio poznat kao političar izrazito prosrpskog i proruski orijentiranog bloka, no posljednjih se godina pokušava politički repozicionirati i predstaviti kao zagovornik europskog puta Crne Gore. Kosović ističe i da se Mandić sve vidljivije distancira od službenog Beograda. Na listi su se našli i glavni specijalni tužitelj Vladimir Novović, mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije, poglavar Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, šef Delegacije Europske unije u Crnoj Gori Johann Sattler, kao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.