Najpopularniji ukrajinski političar o budućnosti rata: 'Danas je slika na bojnom polju jasna...'

Valerij Zalužnji, bivši vrhovni zapovjednik Ukrajine, dao je svoju prvu javnu procjenu ukrajinske prekogranične operacije iz 2024. u ruskoj Kurskoj oblasti u članku za ukrajinski novinski portal Mirror of the Week. „Naravno da se takve akcije mogu provesti ako su opravdane prvenstveno ljudskim gubicima i imaju ograničene ciljeve. Međutim, iskustvo je pokazalo da u konačnici izolirani taktički proboj u uskom sektoru fronte ne donosi potreban uspjeh napadačkoj strani. Braniteljske trupe uspjele su iskoristiti i tehnološke i taktičke prednosti te su s vremenom ne samo spriječile da se taktički proboj pretvori u operativni uspjeh, već su i same provele taktičko napredovanje, također bez operativnog uspjeha. Ne znam koja je bila cijena tih akcija, ali očito je da je bila previsoka“, napisao je. Uz tu akciju u Kursku iz kolovoza 2024. komentirao je i druge osjetljive teme u Ukrajini.
Zalužni je dao ocjenu i današnjih borbi te razvoja rata u budućnosti napomenuvši kako sve više ulogu preuzimaju dronovi i robotska vozila, a klasična linija obrane i pozadina praktički ne postoji
Ovo nis ne vrijedi dok nam sve ne objasne prekodrinski sendvicari koji su 99’ svjedocili predaji 25% stanovnika i 15% teritorija svoje drzave, a sve to uz 0 neprijateljskih vojnika na terenu :D
Užasno je teško komentirati na ovom prastarom VL-ovom forumu. Sporo se učitava, funkcionalnost nikakva.
Tako su dr. Tuđmana srpske tajne službe htjela smjeniti sa mesičem i manolićem, a prvjeste se ponavlja, ali sa ruskim tajnim službama