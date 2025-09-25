Naši Portali
BIVŠI VRHOVNI ZAPOVJEDNIK

Najpopularniji ukrajinski političar o budućnosti rata: 'Danas je slika na bojnom polju jasna...'

Autor
Danijel Prerad
25.09.2025.
u 19:03

Zalužni je dao ocjenu i današnjih borbi te razvoja rata u budućnosti napomenuvši kako sve više ulogu preuzimaju dronovi i robotska vozila, a klasična linija obrane i pozadina praktički ne postoji

Valerij Zalužnji, bivši vrhovni zapovjednik Ukrajine, dao je svoju prvu javnu procjenu ukrajinske prekogranične operacije iz 2024. u ruskoj Kurskoj oblasti u članku za ukrajinski novinski portal Mirror of the Week. „Naravno da se takve akcije mogu provesti ako su opravdane prvenstveno ljudskim gubicima i imaju ograničene ciljeve. Međutim, iskustvo je pokazalo da u konačnici izolirani taktički proboj u uskom sektoru fronte ne donosi potreban uspjeh napadačkoj strani. Braniteljske trupe uspjele su iskoristiti i tehnološke i taktičke prednosti te su s vremenom ne samo spriječile da se taktički proboj pretvori u operativni uspjeh, već su i same provele taktičko napredovanje, također bez operativnog uspjeha. Ne znam koja je bila cijena tih akcija, ali očito je da je bila previsoka“, napisao je. Uz tu akciju u Kursku iz kolovoza 2024. komentirao je i druge osjetljive teme u Ukrajini.

Ključne riječi
Rusija rat u Ukrajini Ukrajina Valerij Zalužnji

Komentara 13

Pogledaj Sve
OL
olujasviholuja
19:10 25.09.2025.

Tako su dr. Tuđmana srpske tajne službe htjela smjeniti sa mesičem i manolićem, a prvjeste se ponavlja, ali sa ruskim tajnim službama

Avatar Knez Drpimir
Knez Drpimir
19:22 25.09.2025.

Ovo nis ne vrijedi dok nam sve ne objasne prekodrinski sendvicari koji su 99’ svjedocili predaji 25% stanovnika i 15% teritorija svoje drzave, a sve to uz 0 neprijateljskih vojnika na terenu :D

Avatar Joannes decimus
Joannes decimus
20:14 25.09.2025.

Užasno je teško komentirati na ovom prastarom VL-ovom forumu. Sporo se učitava, funkcionalnost nikakva.

