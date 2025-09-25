Najpopularniji ukrajinski političar o budućnosti rata: 'Danas je slika na bojnom polju jasna...'

Valerij Zalužnji, bivši vrhovni zapovjednik Ukrajine, dao je svoju prvu javnu procjenu ukrajinske prekogranične operacije iz 2024. u ruskoj Kurskoj oblasti u članku za ukrajinski novinski portal Mirror of the Week. „Naravno da se takve akcije mogu provesti ako su opravdane prvenstveno ljudskim gubicima i imaju ograničene ciljeve. Međutim, iskustvo je pokazalo da u konačnici izolirani taktički proboj u uskom sektoru fronte ne donosi potreban uspjeh napadačkoj strani. Braniteljske trupe uspjele su iskoristiti i tehnološke i taktičke prednosti te su s vremenom ne samo spriječile da se taktički proboj pretvori u operativni uspjeh, već su i same provele taktičko napredovanje, također bez operativnog uspjeha. Ne znam koja je bila cijena tih akcija, ali očito je da je bila previsoka“, napisao je. Uz tu akciju u Kursku iz kolovoza 2024. komentirao je i druge osjetljive teme u Ukrajini.