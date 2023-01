Večernjakova domovnica 2023. Najpopularnija amaterska sportska momčad / amater pojedinac

U konkurenciji za najpopularniju amatersku sportsku momčad / sportaša amatera ove godine našlo se najmanje kandidata, njih svega sedam. Obzirom na financijske probleme te nedostatak igrača u većini hrvatskih iseljeničkih nogometnih klubova, rezultati su sve slabiji. Nažalost se zbog toga iz godine u godinu gasi sve više hrvatskih iseljeničkih nogometnih klubova. Nažalost, izgleda kako to nikoga u Hrvatskom nogometnom savezu ne zabrinjava.

Odlaskom u mirovinu ranijeg povjerenika HNS-a za iseljenički nogomet Pere Šarića, suradnja krovne institucije hrvatskog nogometa sa hrvatskim nogometnim klubovima u iseljeništvu je gotovo zamrla. Od važnijih događanja ostalo je još samo Svjetsko prvenstvo hrvatskih nogometnih klubova izvan domovine. Shodno takvoj „brizi za hrvatski iseljenički nogomet“, svoje aktivnosti su na minimum svele i Zajednice i Udruge hrvatskih nogometnih klubova u iseljeništvu. Sve sve zajedno ne nagovještava ništa dobro za budućnost hrvatskog iseljeničkog nogometa koji je zajedno sa hrvatskim nogometom jedan od najprepoznatljivijih simbola hrvatskog identiteta u svijetu.

Za Večernjakovu domovinsku nagradu (Domovnicu) nominirano je sveukupno 7 kandidata – pet nogometnih klubova i dvoje amatera pojedinaca. Od tog četvero ih je iz Njemačke, dvoje iz Švicarske i jedan kandidat iz Irske.

1.NK Posavina Basel

NK Posavina Basel je jedan od dva hrvatska nogometna kluba u Baselu koji uspješno predstavljaju iseljene Hrvate u tom dijelu Švicarske ne samo u nogometnom smislu. Iako se sam klub zove NK Posavina, u njemu igraju igrači koji dolaze sa svih strana Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Klub Posavina Basel je osnovana 1995. godine, i od tada u nogometnom smislu doživljava uspone i padove. Prva momčad Posavine trenutačno se natječe u 4. amaterskoj ligi Basel i nalazi na prvom mjestu i s velikim izgledima za povratak u 3. amatersku ligu. Kako bi financirali svoj nogometni pogon, Posavina organizira dvoranske turnire te jednom godišnje i svoju klupsku proslavu.

2. HSK Croatia Singen

Već više od 50 godina HSK Croatia Singen je ponos Hrvata tog dijela Njemačke. Riječ je o jednom od najstarijih i najpopularnijih hrvatskih sportskih klubova izvan domovine kojeg su osnovali hrvatski politički emigranti davši mu ime Croatia. Dolaskom na čelo predsjednice Anele Zečević, Croatia bilježi značajne uspjehe, kako na nogometnom polju tako i izvan njega. Sportski cilj je povratak u Kreisligu A za koje ih najvjerojatnije kao drugoplasirane čekaju kvalifikacije. Croatia je dogovorila s gradom Singenom izradu klupskih prostorija uz igralište nogometnog kluba DJK Singen, na kojem Croatia godinama igra svoje domaće utakmice.

3. Manuel Bodrožić, kickboks, Wiesbaden

U prošloj godini Manuel Bodrožić, član Fight Cluba MK Wiesbaden, je obranio dvije titule svjetskog prvaka U-18 do 75 kg u kickboksu. Na nedavnom borilačkom turniru „Wkuworld World Kickboxing and Karate Union“ u Wittlichu kod Triera, koji je kvalifikacijski turnir za Svjetsko prvenstvo, Manuel Bodrožić osvojio je dva prva mjesta u kategoriji boraca mlađih od 18 godina do 75 kilograma, najprije je osvojio prvo mjesto za low kick a potom i bez low kicka. Od ove godine, kao 18-godišnjak, nastupat će u seniorskoj konkurenciji gdje će boksati sa znatno starijim i iskusnijim boksačima. Bit će to novi izazov za mladića koji je više od 10 puta ponio titulu svjetskog prvaka te još toliko titula prvaka Njemačke. Iako se borio pod njemačkom zastavom, Manuel je svaki put nakon pobjede u rukama imao hrvatsku trobojnicu te još uvijek čeka poziv u hrvatske reprezentacije.

4. Melani Tonić, konjički sport, Schlieren, Švicarska

Mlada Melani Tonić, rođena 2009. godine u Schlierenu u Švicarskoj počela je konjičko jahanje s 10 godine. Od veljače 2021. ima svog sportskog konja, kobili Jalisku, staru 8 godina, a od listopada 2022. godine svog prvog mladog konja Dialido starog 4 godine. S oba konja Melani je ostvarila zapažene rezultate na konjičkim natjecanjima. U svibnju 2022. godine osvojila je 1. mjesto u kadetima i 2. mjesto na juniorskom dresurnom prvenstvu grada Zagreba. U rujnu 2022. osvojila je 5. mjesto u Švicarskoj na OKV Newcommers Junior Jumping Championship, da bi u listopadu 2022. godine osvojila 2. mjesto na državnom prvenstvu Hrvatske, kategorija kadet u preponskom natjecanju u Zagrebu. Od svibnja 2022. trenira s Rogerom Umnusom, vrhunskim švicarskim „elite grand prix“ jahač. Melanin cilj je je da kao prva juniorka izbori nastup na Grand Prixu i nastupi na Olimpiji za Hrvatsku.

5. Croatia Stuttgart, Stuttgart

„Nogometni ponos Hrvata Stuttgarta“ je jedan iz četverolista najuspješnijih hrvatskih nogometnih klubova u Njemačkoj. U više od 50 godina postojanja nastup za Croatiju su upisali mnogi hrvatski nogometaši s područja Stuttgarta i šire okolice. Danas pod vodstvom predsjednika Marka Benakovića Croatia ima dvije nogometne momčadi od kojih se prva momčad dugi niz godina natječe u Bezirksligi Stuttgarta u kojoj je prva momčad po broju osvojenih bodova. Uz nogometne odjele, Croatia ima i tri košarkaške momčadi koje iz godine u godinu bilježe sve bolje rezultate u košarkaškim ligama Baden-Württemberga. Košarkaški sastavi pod vodstvom sportskog šefa Marija Domnjak nastupaju pod imenom Croatia Hawks (Hrvatski sokolovi).

6. FC Croatia Fermoy, Irska

U Corku, drugom najvećem gradu u Irskoj, djeluje hrvatski nogometni klub FC Croatia Fermoy. Klub je osnovana 2021. godine i za njega, uz hrvatske igrače nastupaju još i igrači iz Francuske i Poljske. Već nakon prve godine natjecanja, Croatia Fermoy je osvojila prvo mjesto u Leisure League u kojoj su pobijedili u svim utakmicama i skupili maksimalna 42 boda. Uz ligu u Corku, Croatia nastupa i na raznim turnirima u Irskoj te najavljuju nastupe i izvan Irske kao i na idućem Svjetskom prvenstvu Hrvatskih klubova koje se igra u Sesvetama kod Zagreba. Alen Miholić, predsjednik FC Croatia Fermoy s vrijednim suradnicima uspio je u kratkom vremenu stvoriti jaku okosnicu kluba koji svojim imenom i prepoznatljivim kockicama pronose hrvatsko ime i u tom dijelu svijeta.

7. SC Croatia Mülheim, Njemačka

Svojim rezultatima i radom posljednjih godina Croatia Mülheim se nametnuo kao najuspješniji i po svemu drugome vodeći hrvatski nogometni klub u Sjevernoj Rajni i Vestfaliji. Uz prvu momčad, koja nastupa u Kreisligi A, Croatia ima još deset nogometnih sastava, od onih najmlađih Bambina do A-juniora. Klub je osnovan 1993. godine, a vrijedna uprava pod tadašnjim vodstvom Nike Delije, Marija i Joze Majić, je sagradila vlastite klupske prostorije te od grada dobila novi stadion s umjetnom travom. Uz sve navedeno, Croatie Mülheim ima i svoju futsal momčad koja je nedavno osvojila je prvo mjesto na jakom nogometnom turniru koji se svake godine održava u njemačkom gradu Breckefeldu.

Podsjetimo kako će se ovogodišnji 17. po redu Večernjakov iseljenički izbor održati u subotu, 04. ožujka 2022. godine u njemačkom Bad Homburgu, gradu prijatelju Dubrovnika. Kao i prethodnih godina, izbor se održava pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH.

Paralelno glasovanje za sve nominirane kandidate je moguće na portalu Večernjeg lista i Fenix-magazina. Čitatelji glasuju u tri kruga, a nakon svakog kruga otpadaju oni s najmanje glasova u sveukupnom zbroju glasova oba portala. Uz glasove čitatelja, žiri novinara i stručnjaka iz svake kategorije izbora bira po jednog kandidata za svoju nagradu žirija, koja u slučaju preklapanja može biti jedinstvena nagrada. Svi nominirani kandidati po kategorijama, kao i nominirani izvan kategorije za koje se ne glasa, a čija imena su navedena u popisu svih nominiranih, ostaju u izboru za osobu godine koju dodjeljuje žiri iz svih kategorija izbora.