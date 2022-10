'Najdeblji smo u Europi, visoka je stopa pušenja kod mladih, a zdravstvo nam je kadrovski devastirano'

Ključni zdravstveni zakoni - o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti upućeni su u javnu raspravu. Državna tajnica u Ministarstvu zdravstva Marija Bubaš rekla je da je zakon u e-savjetovanju i da bi bilo dobro da to pročita što veći broj ljudi.



- Poanta e-savjetovanja je da se prikupi što više komentara i da se zajednički odluči o tome želimo li to ili ne. Smatram da su promjene potrebne, ali neće se promjene događati nauštrb nego na korist pacijenata. Pacijenti neće doživjeti porast troškova. Sve promjene koje zovemo reforma služe rješavanju ključnih nefunkcionalnosti sustava kako bi s pacijentom u središtu stvarali bolje zdravstvo i bolje zdravlje za one kojima to treba, koji su u bolesti, ali i za one koji nisu u bolesti da bi ima kvaliteta života i zdravlje trajalo čim dulje - rekla je Bubaš u emisiji HRT-a Otvoreno u kojoj su uz nju gostovali i predsjednica Koordinacije obiteljske medicine (KoHOM) Nataša Ban Toskić, predsjednik Komore medicinskih sestara Mario Gazić, međimurski župan Matija Posavec i dubrovačko-neretvanski župan Nikola Dobroslavić.

Predsjednica Koordinacije obiteljske medicine (KoHOM) Nataša Ban Toskić je rekla da je sudjelovala u radu radne skupine o Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. No kaže da je to bilo samo pet kratkih sastanaka na kojima niti jedan prijedlog njihove udruge, a niti drugih udruga liječnika nije usvojen.



- Što se tiče Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju održan je samo jedan, inicijalni sastanak na kojem su se članovi upoznali i nisu dobili nikakav radni materijal. Tek smo jučer iza 17 sati, kad su zakoni osvanuli u e-savjetovanju, vidjeli taj opsežni materijal. Nismo još detaljno proučili, ali ono što je nama najvažnije smo vidjeli i nismo zadovoljni. Nismo vidjeli niti jedno konkretno rješenje koje imamo - duge liste čekanja, kako će se poboljšati ishodi liječenja, među najgorima smo u Europi po smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa, malignih bolesti. Najdeblji smo u Europi, visoka je stopa pušenja kod mladih. Naša primarna zdravstvena zaštita i pedijatrija i ginekologija i obiteljska medicina potpuno su kadrovski devastirane, lijekovi su skupi. Ne vidimo što će to dobro proizaći iz ovih zakona u korist pacijenata i u korist zdravstvenih radnika. Zakoni su jako represivni, spominje se puno novčanih kazni, rekla je.

Predsjednik Komore medicinskih sestara Mario Gazić rekao je da su i oni sudjelovali u radnoj grupi za izradu zakona, no da moraju proučiti je li usvojeno dijelovi koje su oni predložili.



- Bolesna smo nacija po svim statističkim podacima. Moramo se svi složiti da je zdravlje ustavna kategorija te da zaštita zdravlja treba biti apolitična. Zdravstvena reforma treba ići i ide u smislu poboljšanja zdravstvene zaštite svih pacijenata, rekao je Gazić.



Dodao je kako mora postojati zakonska regulativa kako bi se krenulo u reformu zdravstvenog sustava, pogotovo što se tiče bolničkog sustava gdje će bolnice prijeći iz županijskog u vlasništvo države kako bi država imala nadzor jer se vidi kolike su financijske dubioze ovisno od bolnice do bolnice i od županije do županije.

