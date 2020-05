Najbolji prijatelj poginulog vozača ispričao što se dogodilo kobne večeri: Nismo se utrkivali

Danas je sahranjen Josip Bepo Kadija (20) koji je u ponedjeljak navečer poginuo u Zadru nakon što je Audijem sletio u more kod zadarskog mosta.

Osim njega, poginuo je i njegov 16-godišnji prijatelj Josip B. Liječnici se još bore za život 16-godišnjeg Jakova B. dok je 22-godišnji košarkaš Krešimir Škara u nesreći lakše ozlijeđen.

Što se dogodilo kobne večeri prepričao je prijatelj poginulog vozača, Žarko Pedisić (19), inače dvostruki svjetski prvak u kickboxingu. Kazao je kako nije istina da su utrkivali.

– Bepo je bio moj najbolji prijatelj. U svaki izlazak, baš svaki, bilo to do grada ili 50 metara dalje u selu, išli smo uvijek zajedno, jednim automobilom. Nikad s dva. Ovo je bilo valjda prvi put u životu da smo išli s dva vozila. Ali Bepo je tog dana radio u obiteljskom poslu s bagerima i zadržao se. Zvao sam ga da idemo, rekao mi je da još radi, a ja njemu da idem u Zadar pa da mi se javi ako dođe u grad kasnije – ispričao je Žarko za 24 sata te dodao kako je Bepo kasnije došao do Zadra, a cijela je ekipa bila na Boriku.

VIDEO Strašna nesreća u Zadru - Četiri mladića Audijem sletjeli u more

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Oko 23 sata netko je rekao da odemo još nešto pojesti u McDonald’su na autobusnom kolodvoru pa svak' svojoj kući. Mi smo išli najkraćim putem, a Bepo je u jednom trenutku skrenuo i očito odlučio napraviti krug oko Poluotoka. Ma da barem nije... Ja se s Bepom nikad nisam utrkivao. Te večeri policija sigurno nije zaustavila ni jednog od nas dvojice. Teško mi je zbog njihove pogibije. Odem do njihovih roditelja pa mi bude lakše. Moji doma su mi potpora kad me slomi. Znam da ne mogu više ništa napraviti da vratim svoje prijatelje. Gotovo je. Oni se neće vratiti, a ja moram nekako izdržati, isplakati i nekako preboljeti ovo... – ispričao je 19-godišnji Žarko Pedisić.

GALERIJA Tragedija u Zadru: Autom sletjeli u more, dvojica mladića poginula