Nagađa se da je preminuli specijalac imao efedrin u krvi, evo o kakvom je sredstvu riječ

Jučer se pojavila informacija kako su liječnici u krvi preminulog specijalca kojem je pozlilo nakon kondicijskog treninga, a potom je u bolnici preminuo, pronađene veće količine efedrina. Međutim, danas je glavni ravnatelj policije Nikola Milina kazao kako za sada nema nikakvih indicija što se tiče određenih toksikoloških nalaza.

- Nemamo čvrsti dokaz o čemu se radi. Moramo čekati sudsko-medicinska vještačenja. Nijedan drugi pripadnik koji je bio na obuci nije imao zdravstvenih problema. Radi se samo o ovoj dvojici kolega - rekao je Milina te demantirao informaciju kako je, uz preminulog specijalca i kolege u bolnici, pozlilo još dvojici kandidata.

Ministar Davor Božinović također je demantirao te informacije.

- Mi ne želimo, ne možemo niti imamo indicije na temelju kojih bismo uopće išli u tom smjeru. Je li netko nešto objavio ili nije objavio, ja ne znam iz kojeg izvora, iz izvora MUP-a nije. Dali smo priopćenje, znam da odjel za medije komunicira s vama, moj je prijedlog da ne vodimo razgovore na temu što je neki portal negdje objavio jer je negdje nešto o tome čuo - rekao je.

No, svi se pitaju što je to efedrin. Riječ je o stimulativnom sredstvu iz grupe simpatomimetika. Efedrin pojačava oslobađanje norepinefrina i pospješuje aktivnost središnjeg živčanog sustava što sportašima daje niz korisnih učinaka. Stimuliranjem metabolizma dolazi do razlaganja triglicerida iz masnog tkiva i povećanja koncentracije masnih kiselina. To omogućava postizanje bolje mišićne definicije smanjenjem potkožnog masnog tkiva.

Stimulativni učinak efedrina dovodi i do pojačanja snage kontrakcije skeletnih mišića. Zbog ovog učinka često ga koriste power lifteri neposredno prije natjecanja ili napornih treninga. Sportaši obično osjete da zadane težine na treningu savladavaju sa većim intenzitetom snage, postaju bolje koncentrirani na rad. Vjeruje se da taj učinak nastaje kao kombinacija njegovog dvostrukog stimulativnog djelovanja, kako na psihu tako i na skeletne mišiće.

Primarna svrha upotrebe efedrina danas se svodi na postizanje što bolje mišićne definicije.

Efedrin može dati brojne neželjene učinke. Među najčešće se ubrajaju: tremor ruku, znojenje, ubrzan rad srca, povišen krvni tlak, vrtoglavica i osjećaj unutarnjeg nemira. Ovi učinci obično nestaju nakon što se osoba navikne na efedrin ili se smanji doza.

Preminuli policajac iz Zaprešića je i otac je dvoje maloljetne djece. Obitelj i poznanici su u šoku jer je bio u top formi i živio sportskim životom. Primljen je u Lučko u skupini s 30-ak novih pripadnika koji su dobili privremeno rješenje na šest mjeseci. Ministarstvo unutarnjih poslova RH oglasilo se jučer o slučaju:

''Kandidati su uobičajeno započeli dan, a kao posljednja etapa predviđen je trening kondicijskog trčanja. Neposredno prije dovršetka treninga trčanja, nešto prije 15 sati, jedan pripadnik požalio se na slabost, a nedugo nakon toga pozlilo je i drugome. Prvu medicinsku pomoć pružio im je medicinski tim ATJ Lučko, a potom su prevezeni u Kliničku bolnicu Sveti Duh, gdje su hospitalizirani'', izvijestio je MUP.

