Dosad 3 milijuna noćenja, 8% više nego lani

Prema podacima sustava eVisitor, koji sadrži turistički promet ostvaren u komercijalnim i nekomercijalnim objektima te nautičkom charteru, u Hrvatskoj je od siječnja do kraja ožujka ostvareno više od 1,1 milijun dolazaka i tri milijuna noćenja. Kako je objavila Hrvatska turistička zajednica, u odnosu na isto razdoblje prošle godine to je rast od devet posto u dolascima i osam posto u noćenjima. Od toga je na Jadranu ostvareno 2,1 milijun noćenja, što je 12 posto više nego lani, dok je na kontinentu zabilježeno 890.000 noćenja, tri posto više.

– Turistička godina odvija se u izazovnim okolnostima u kojima je jako teško prognozirati daljnji tijek. Hrvatska će znati iskoristiti svoje strateške prednosti poput sigurnosti i blizine emitivnim tržištima. Cjenovna konkurentnost ostaje presudan faktor pri odabiru destinacije i tome svi moramo posvetiti posebnu pozornost. Ako se svi u lancu vrijednosti budemo ponašali solidarno, stvorit ćemo pretpostavke za odličan nastavak turističke godine i, što je još važnije, odlične temelje za sljedeću. Rezultatima smo zadovoljni, ali ipak realni, znajući da je pred nama tek ono najizazovnije doba turističke godine – komentirao je Tonči Glavina, ministar turizma i sporta. Po županijama, u prvom je kvartalu najviše noćenja ostvareno u Istri (700.000), na Kvarneru (513.000) i u Splitsko-dalmatinskoj županiji (326.000), dok je gledano prema gradskim destinacijama na prvome mjestu Zagreb pa Rovinj, Split, Dubrovnik, Opatija, Poreč i Zadar.

– Dosadašnji turistički rezultati potvrđuju pozitivne trendove, što korespondira s našim aktivnostima i kampanjama, posebice onima za promociju pred i posezone. Modificirali smo i prilagodili komunikacijske poruke sukladno trenutačnim okolnostima te smo u prvi plan stavili sigurnost, kvalitetu i raznovrsnost ponude koju Hrvatska nudi. Želja za putovanjima je prisutna, pokazuju to i najnovija istraživanja Europske putničke komisije prema kojima 82 posto Europljana planira putovati tijekom proljeća i ljeta ove godine, što je najveći zabilježeni postotak od 2020., ako se geopolitička situacija ne bude pogoršala. Putnici će pritom posebnu pozornost pridavati cijenama te će birati one destinacije koje će nuditi vrijednost za novac – rekao je Kristjan Staničić, direktor HTZ-a. Najviše noćenja ostvarili su domaći gosti s više od milijun noćenja, a zatim slijede Slovenci (314.000), Austrijanci (220.000), Nijemci (209.000) i državljani BiH (186.000). Tijekom produljenog uskrsnog vikenda ostvareno je više od 500.000 noćenja. Najviše gostiju bilo je iz Njemačke.