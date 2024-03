Na što je mislio predsjednik Milanović kad je spomenuo Treću republiku?

Na što je točno mislio predsjednik Zoran Milanović kad je jučer pozvao građane da glasuju za bilo koga osim za HDZ jer je ovo borba za hrvatsku slobodu i za Treću hrvatsku republiku? Pitanje je to kojim se danas bave neki analitičari pokušavajući pronaći poveznicu s poviješću Hrvatske u 20. i 21. stoljeću.

Je li, raspravlja se tako, Milanović mislio na to da je prva republika bila 90-ih za vrijeme vladavine prvog predsjednika Franje Tuđmana, a da je druga bila ona nakon izbora 3. siječnja 2000. i prelaska iz polupredsjedničkog sustava u parlamentarni? Ili je možda mislio na to da je prva republika bila ona nakon Drugog svjetskog rata, a druga nakon osamostaljena Hrvatske? Ili...?

Je li to bila samo stilska figura kakve voli koristiti? Pojam Treća republika veže se najčešće za Francusku. Drugo francusko carstvo se srušilo za vrijeme francusko-pruskog rata i u rujnu 1870. godine stvorena je Treća republika koja se održala sve do srpnja 1940. i uspostave Višijske Francuske. Moto joj je bio "liberté, égalité, fraternité" ili u prijevodu "sloboda, jednakost i bratstvo", skovan u Francuskoj revoluciji. Francusko-pruski rat doveo je do svrgavanja cara Napoleona III i njegovog Drugog francuskog carstva. Narod je u Parizu provalio u Skupštinu i klicao u znak potpore republici. Kad su Napoleona zarobili Prusi u bitci kod Sedana, pariški zastupnici predvođeni Léonom Gambettom osnovali Vladu nacionalne obrane kao privremenu vladu. Nakon francuske predaje u siječnju 1871., privremena Vlada nacionalne obrane se raspustila, a raspisani su nacionalni izbori za izbor nove francuske vlade.

VIDEO Milanović u Veloj Luci o Ustavnom sudu "Takvi su seljačine i nepismeni"

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prve vlade Treće republike razmišljale su o ponovnoj uspostavu monarhije, no nisu se uspjeli dogovoriti kakav bi to oblik monarhije dio i još važnije, tko bi imao zakonsko pravo na prijestolje? U narodu je s vremenom rasla potpora republikanskom obliku vladavine, pa se od ideje o monarhiji odustalo. Treća republika izvorno je, prema pisanju povjesničara, zamišljena kao privremena vlada, no umjesto toga pretvorila se u trajni oblik vlasti u Francuskoj. Ustavnim zakonima iz 1875. definirano je da zakonodavnu vlast čine Zastupnički dom i Senat, a izvršnu predsjednik kao stalno tijelo, pravni nositelj izvršne vlasti, i vlada kao nestalno tijelo i politički nositelj izvršne vlasti. Bila je to prva parlamentarna republika u francuskoj povijesti. Za vrijeme Treće republike uspostavljeni su mnogi francuski kolonijalni posjedi.

Do izražaja je došla jaka odvojenost između Crkve i države, ukinute su vjerske bratovštine, a predstavnici Crkve više nisu bili dio višeg školstva. Uvedeno je opće besplatno školovanje i uveden porez na dobra vjerskih zajednica. Pariška komuna 1871. bila je prva radnička revoluciju koja je dovela do uspostave radničke vlasti. U političkom životu bilo je više monarhističkih stranaka, pa su, ovisno o dinastiji kojoj su bile privržene, postojale legitimisti ili burbonci, orleanisti, bonapartisti... Nasuprot njima bili su republikanci. Zbog velikog broja stranaka vlade nisu imale političko jedinstvo, pa bi rasprave često završavale pozivima na ostavku. Jak je bio Demokratski republikanski savez, zamišljen kao politički savez lijevog centra, no s vremenom se pretvorio u vodeću stranku desnog centra.

FOTO U 17 godina dobio neke kile, a otežala mu je i retorika: Kako je izgledao jedan dan u kampanji s Milanovićem 2007.

Nasuprot njima bili su radikali. Adolphe Thiers, koji je postao drugi predsjednik Treće Republike, republikanizam je vidio kao oblik vladavine koji najmanje dijeli Francusku. Pokazalo se da je bio u krivu. Među političarima i narodom uzavrela je polarizacija, pa je s lijeve strane položaje držala reformistička Francuska, nasljednica Francuske revolucije, a desno se ukopala konzervativna Francuska, s pristašama među seljaštvu, Katoličkoj crkvi i vojsci.

Unatoč takvom oštro podijeljenom francuskom biračkom tijelu i upornim pokušajima da se svrgne, Treća republika izdržala je 70 godina, što je čini najdugovječnijim sustavom vlasti u Francuskoj još od 1789. godine. U tih 70 godina zbog čestih stranačkih sukoba i svađa izmijenilo se stotinjak vlada, a svaka je u prosjeku trajala osam mjeseci. Za pretpostaviti je da predsjednik Milanović nije mislio na Treću republiku u Nigeriji iz 1992., napola vojnu, a napolu civilnu državu koju je zamislio general Ibrahim Badamasi Babangida.

'Iskreno se nadam da aktualni predsjednik ne misli na takve poteze'

Analitičar Tonči Tadić kaže da prijedlozi predsjednika Zorana Milanovića o nekakvoj Trećoj republici zapravo pozivaju na kompletnu demontažu trenutnog ustavnopravnog poretka Republike Hrvatske. - Treća republika je pojam uveden u Francuskoj nakon što se Napoleon III. državnim udarom proglasio za cara, nakon teškog poraza Francuske u ratu protiv Prusije i nakon građanskog rata u Parizu nazvanog razbijanje Pariške komune. To je vodilo prema kompletnom rastakanju francuskog društva i pravnog sustava te urodilo stvaranjem Treće republike. Iskreno se nadam da aktualni predsjednik ne misli na takve poteze i takav proces. No, mantranje o potrebi Treće republike govori još nešto, a to je da SDP nema retka napisanog izbornog programa o bilo čemu, i da se apsolutno ni u jednom području ne mogu pohvaliti nekom idejom boljom od konkurencije. Jedini izlaz vide u razvaljivanju kompletnog ustavnopravnog poretka i skretanju pozornosti na takav proces. Proces stvaranja Treće republike uveo bi Hrvatsku u duže razdoblje političke nestabilnosti uz posljedični pad gospodarstva i kreditnog rejtinga, i to uoči vrlo vjerojatnog ulaska Hrvatske u OECD – ističe T. Tadić.

Analitičarka Marijana Grbeša smatra kako je Treća republika 'prazni označitelj'.

"Nije se on toga prvi dosjetio. Imamo stranku kojoj je to u sloganu. To je stranka gospodina Vanđelić. Znači ta republika, imali smo to kod Josipovića. To je prazni označitelj, neće se građani s time poistovjetiti. Prije će se poistovjetiti s referencama pjesama ili iz filmova, kojima je Milanović skon. Njegov pop kulturni moment dobro rezoniraju s mladima", navela je.

VIDEO Milanović: "Na kraju ću biti premijer, ali toj bandi neću reći kako"