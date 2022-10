Na sisačkom području izgrađena prva zamjenska kuća: Ovo je novi dom obitelji s petero djece

Teško je bilo poslije potresa, no danas nam eto sunce opet sija. Nemam riječi za ovo – uz suze je govorio danas Mario Brlić (40) iz Siska nakon što je primio ključeve novoizgrađene kuće koja će zamijeniti njihovu staru, srušenu u potresu u prosincu 2020.

Njemu, supruzi Josipi (38) i njihovo petero djece, starosti između osam i 19 godina, ovime je pao veliki kamen sa srca, a djeca će dobiti sada svoje sobe i maknuti se iz stambenog kontejnera.



– Ovo je jedna velika sreća u obitelji sada. Nova je kuća, svi su sretni. I nakon potresa su odmah svi pomagali, susjedi, nogometni klub, mjesni odbor, svi su skočili nam u pomoć. Našli su nam privremeni smještaj dok nismo dobili kontejnere, a sad smo i napokon dočekali novu kuću i sada može krenuti normalni život. Možemo se napokon vratiti životu – govori nam Mario.

Ovo je, 21 mjesec nakon potresa, tek prva zamjenska kuća na sisačkom području gdje su trenutačno i dalje na stotine obitelji u kontejnerima. Nije ju sagradila država, nego je kuća nastala inicijativom građana Vrbovca koji su pokrenuli akciju gradnje jedne zamjenske kuće. Akciju je podržao Grad Vrbovec, uključile se mnoge ustanove i škole, Udruga obrtnika Vrbovec te okolne općine Brckovljani, Dubrava, Gradec, Farkaševac i Preseka.

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL 14.10.2022., Sisak - Zavrsena je izgradnja zamjenske kuce obitelji Brlic na potresom pogodjenom podrucju u sisackoj gradskoj cetvrti Galdovo. Gradnju su donacijama financirali građani Vrbovca i brojna udruzenja, a Josipi i Mariu Brlicu kljuceve nove kuce urucili su gradonacelnik Vrbovca Denis Kralj i zamjenik sisacke gradonacelnice Marko Kricka.Denis Kralj,gradonacelnik Vrbovca. Photo: Nikola Cutuk/PIXSELL

– Nakon potresa svi smo htjeli pomoći, svi su se angažirali i zvalo me je dosta građana koji su vidjeli kako su neki gradovi i općine obećali da će izgraditi kuću i na njihov poticaj smo krenuli u ovu priču i to je bilo presudno . Bilo je stvarno jako puno donacija, skupilo se od građana oko 250.000 kuna i to je bio početak. Kad smo dolazli u ova područja uz pomoć naših vatrogasaca i donosili pomoć spojili smo se s gradonačelnicom Siska koja nas je uputila na ovu obitelj s petero djece i njima smo odlučili pomoći. Mislili smo da će biti gotova za godina dana, no nažalost je potrajalo, trebali smo riješiti od papirologije, projekta, gradnje kuće i sve – rekao je gradonačelnik Vrbovca Denis Kralj koji dodaje kako je presudno bilo i uključivanje Udruženja obrtnika koji su donirali materijal i rad, kao i uključivanje pet okolnih općina.

– Svi zajedno smo puno radili. Važna nam je bila ta odgovornost, došli smo ovdje, obećali ljudima da ćemo im napraviti kuću i drago mi je da smo uspjeli to obećanje ostavriti i da ljudi neće i ovu zimu morati provesti u ovim kontejenrima preko puta nas i koji nisu baš uvjeti za život – dodaje Kralj.

Nova kuća obitelji Brlić u sisačkom Galdovu sagrađena je na mjestu stare i ima 120 kvadratnih metara. Koštala je oko 1,5 milijuna kuna od kojih je donacija građana i udruga Vrbovca 250.000 kuna, kroz donacije obrtnika je uloženo oko pola milijuna kuna, 260.000 kuna su dale općine te 400.000 kuna Grad Vrbovec.



– Zahvala velika Denisu i građanima Vrbovca i okolnih općina na njihovoj inicijativi. Oni su pokazali srce, kao i mnogi u Hrvatskoj onih dana, a i danas. Ovu temu obnove još uvijek treba pratiti, ne zaboraviti. Ovo traje već 21 mjesec, a mi govorimo o jednoj obnovljenoj kući – rekao je dogradonačelnik Siska Marko Krička dodavši kako obnova kuća u biti nije ni počela.

– Nadamo se samo da će ovakvi primjeri potaknuti odgovorne da ubrzaju stvar i da ove silne kontejnere u ovoj županiji izbacimo iz korištenja. Gotovo 12.000 žutih i crvenih naljepnica je na objektima ove županije, to je 12.000 sudbina nečijih, a Hrvatska ne može to riješiti na dobroj volji pojedinaca nego oni koji su zakonski odgovorni za taj dio obnove moraju početi raditi svoj posao bolje – dodao je sisački dogradonačelnik.