Na račun mu slučajno isplatili 330 puta veću plaću, ono što je radnik šefove je ostavilo u nevjerici

Nakon što je radniku mesoprerađivačke tvrtke u Čileu isplaćeno 165.398.851 čileanskih peza, umjesto uobičajenih 500.000, on je preko odvjetnika raskinuo ugovor o radu i nestao, piše portal Diario Financiero.

Naime, grešku je u tvrtki Consorcio Industrial de Alimentos (Cial) primijetio odjel ljudskih resursa 30. svibnja 2022. te su obavijestili radnika da mu je na račun isplaćen višestruko veći iznos od njegove plaće i zamolili ga da ode u banku i vrati novac. On je obećao da će to učiniti odmah sutradan ujutro, no nakon što je otišao tog dana s posla, više se nije javljao.

Njegov odvjetnik je 2. lipnja obavijestio tvrtku da s njima raskida ugovor o radu, a tvrtka je potom protiv radnika podigla tužbu.