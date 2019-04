Serijski ubojica: Vojni časnik tijelo žene stavio u kofer i bacio u jezero

Ciparska policija u nedjelju je pronašla posmrtne ostatke u sklopu istrage o serijskom ubojici za kojega se misli da je ubio sedam žena na Cipru, a vjeruje se da je žrtava i više. Policija je objavila da je osumnjičeni 35-godišnji časnik ciparske vojske sa ženama stupao u kontakt putem online stranica za upoznavanje. Ciparski su ga mediji identificirali kao Nicosa Metaxasa.

Dosad su pronađena četiri tijela, a u nedjelju je u jednom kovčegu u jezeru blizu napuštenog rudnika zapadno od Nikozije otkriveno tijelo žene u raspadajućem stanju, izvijestili su policijski izvori.

"Nakon brojnih poteškoća iz jezera smo uspjeli izvući kovčeg u kojemu smo pronašli tijelo žene i blok cementa", kazao je Neofytos Shailos, voditelj nikozijskog Odjela za kriminalističku istragu. Dodao je kako se čini da je riječ o tijelu odrasle osobe.

Prvu su žrtvu prije dva tjedna u nekadašnjem rudniku pronašli turisti. Pretpostavlja se da je riječ o majci i kćeri iz Rumunjske koje su nestale u rujnu 2016., a posljednje su žrtve s Filipina i nestale su u kolovozu 2018.

Tijela triju žena otkrivena su u posljednjih nekoliko dana. Jedna je identificirana kao Marry Rose Tiburcio (39). Njezin je nestanak prijavljen u svibnju 2018. Smatra se da tijela ostalih dviju žrtava pripadaju ženi s Filipina i još jednoj iz Nepala, koja je nestala prošle godine. Policija je do osumnjičenika došla prateći online poruke Marry Tiburcio. One su ih dovele do časnika Metaxasa. Policiji se predbacuje da je traljavo istražila nestanke kada su prijavljeni.

U međuvremenu, oko tisuću ljudi okupilo se kako bi odalo počast ubijenim ženama. Zemlja je u šoku jer je, koliko je poznato, riječ o prvome slučaju serijskih ubojstava na otoku Cipru. Napadi su počeli prije tri godine, motiv još uvijek nije poznat, a mediji pišu da osumnjičeni nije izrazio nikakvo žaljenje. Glavna oporbena stranka AKEL traži ostavku ministra pravosuđa i šefa policije zbog lošeg vođenja slučaja.