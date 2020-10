Muškarac opisao borbu s koronom: 'Rastavila me na atome, svaki udisaj je bio borba za kisikom'

Muškarac (41) iz Zagreba, inače sportaš i u dobroj fizičkoj snazi, obolio je od koronavirusa i opisao kako ga je bolest "satrala i rastavila na atome".

"U srijedu navečer dobio sam blage simptome - mučnina, opća slabost, odnosno rekao bih prve znakove prehlade. Drugi dan javila se i temperatura (37,9), bolovi u tijelu više nisu bili mali već užasni - svaki mišić, tetiva, zglob kao da više nisu moji nego od nekog reumatoidnog starca koji je već debelo zagazio u 90. godinu život", opisao je za 24sata i dodao kako su ga boljele i glava, oči pa čak i korijen kose.

Treći mu je dan stanje ostalo isto te i dalje nije mogao jesti, no četvrti dan se posebno pogoršalo.

"Lagana bol pluća zbog koje već danima moram biti u okomitom položaju uskoro dovodi do još većih problema s disanjem. Udišem zrak, a u pluća jednostavno ne dolazi onaj dovoljni minimum na koji smo svi naviknuli i koji nam je neophodan za normalno funkcioniranje organizma. Pokušavam udahnuti jače, a to me tjera na nekontrolirani kašalj zbog kojeg se još više gušim. Dižem se iz kreveta kako bih se potpuno ispravio, napokon imam zraka, no ne mogu stajati jer mi se vrti. Na svu sreću ovo je brzo prošlo, no od tog trenutka svaki udisaj je bila borba za kisikom", rekao je.

Iduću noć razboljela mu se i supruga, ona je osjećala iste početne simptome. Muškarac se i dalje gušio i planirao otići u bolnicu, no ostao je zbog supruge koja je imala temperaturu. Nakon pet dana i uzimanja tableta, uspio je zaspati. Šesti dan osjećao se bolje te krenuo jesti, no onda je shvatio kako je izgubio osjet mirisa i okusa.

Supruga mu nakon dva dana više nije imala skoro nikakve simptome, a njega je i šesti dan uvečer još uvijek sve boljelo.

"Vjerujem da je mala šansa da imate šest dana agonije kakvu sam ja imao, no zaista mi nije jasno kako neka starija osoba slabijeg imuniteta uspijeva izgurati ovako nešto. Da sam stariji 20-25 godina, siguran sam da se više ne bismo vidjeli....", zaključio je.