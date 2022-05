Musk ne podržava Trumpa, ali želi da mu Twitter ukine trajnu zabranu

Milijarder Elon Musk jasno je u četvrtak dao do znanja da, iako želi da Twitter ukine trajnu zabranu bivšem predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu, to ne znači da podržava Trumpa u budućoj predsjedničkoj kampanji 2024.

Najbogatiji čovjek na svijetu i izvršni direktor Tesle, koji želi preuzeti Twitter, na konferenciji Financial Timesa u utorak je rekao da je odluka Twittera da Trumpu zabrani pristup toj društvenoj mreži "moralno loša".

Na te se primjedbe nadovezao u tweetu u četvrtak navečer, istaknuvši da ne podržava Trumpa kao predsjedničkog kandidata. "Iako mislim da bi kandidat koji unosi manje podjela bio bolji 2024. i dalje mislim da bi Trumpa trebalo vratiti na Twitter", rekao je Musk.

Even though I think a less divisive candidate would be better in 2024, I still think Trump should be restored to Twitter