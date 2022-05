Sud Trumpu: To što ste izbačeni s Twittera nije kršenje slobode govora

Sudac je okruga San Francisco odbacio tužbu bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa kojom je Trump želio osporiti odluku Twittera da mu zatvori profil, odnosno onemogući dalje postavljanje njegovih znamenitih tweetova. Prema sucu Jamesu Donatu, Trump nije uspio dokazati kako mu je prekršeno pravo jamčeno Prvim amandmanom američkog Ustava u kojem je utemeljena sloboda govora.

- Uloženom žalbom iznijela se cijela vreće optužbi do razine kako su neki kongresnici Demokratske stranke željeli da se gospodina Trumpa i gledišta koja on zastupa zabrane na Twitteru jer takav sadržaj i gledišta u suprotnosti su s preferiranim stajalištima tih kongresnika. Ali komentari nekolicine izabranih dužnosnika daleko su od pravila odluke prema kojoj je država odgovorna. Zastupnici su savršeno slobodni da izraze mišljenje bez da ih se smatra službenim stavom države, napisao je u odluci sudac Donato.

Podsjećamo kako je Trumpu zatvoren profil na Twitteru nakon upada prosvjednika na Capitol Hill 6. siječnja koji su u prostorije Kongresa upali kako bi spriječili potvrdu Joea Bidena kao novog američkog predsjednika. Ne samo Twitter već i druge društvenomrežne platforme donijele su takvu odluku bojeći se da bi Trump objavama mogao potaknuti dalje nasilje. Ova presuda, dakako, stavlja u poseban položaj novog vlasnika Twittera, Elona Muska koji je mrežu kupio kako bi proširio slobodu govora. Jedno od glavnih pitanja koja su se postavljala kod Muskove kupnje te društvene mreže bilo je upravo hoće li dopustiti da se Trump vrati iako je bivši američki predsjednik pokrenuo svoju društvenu mrežu Truth Social. A američki mediji podsjećaju kako nikada nije prekinuo širenje dezinformacija o ishodu predsjedničkih izbora koje je protiv Bidena izgubio. No, na svojoj mreži ostvario je tek fragment pratitelja koje je imao na Twitteru gdje je njegove postove čitalo oko 89 milijuna ljudi. Interesantno je kako je uz Trump po istoj osnovi Twitter tužilo još pet osoba tražeći novčanu odštetu te povratak pogašenih profila ne samo za sebe već i za sve druge kojima je Twitter oduzeo pravo korištenja