Mušice s Bliskog istoka izgrizle turiste na Murteru? Grizu noću, a već su stvarale velike probleme vojnicima

Dio noći sam provela na hitnoj, primala intravenozne lijekove. Mrlje bole, svrbe, peku. Psihički sam i fizički iscrpljena - požalila se jedna Slovenka na društvenim mrežama, nakon što je stigla na ljetovanje na Murter. No, ona nije bila ni jedina, jer se više ljudi javilo s istim problemima, smatrajući da se možda radi o tzv. ''pješčanoj mušici'', no to nije potvrđeno.

Žena je također ispričala kako je jednom osjetila peckanje i primijetila malu prozirnu "mušicu" koja joj je odletjela s noge. Ako doista i je riječ o pješčanim mušicama, one su problematične jer mogu uzrokovati bolest lišmaniozu. Sam ugriz nosi parazite te uzrokuje lezije na koži. One su najčešće bezbolne, navodi HEMED, ali promjene na koži koje se događaju mogu trajati mjesecima ili čak i godinama do zacijeljenja. Prisutna je u cijelom svijetu, navodi se, a zarazu kod ljudi može uzrokovati 20 vrsta.

Smo dobili še posnetek trenutno najbolj sumljive živalice, ki naj bi povzročala te pike. pic.twitter.com/WkI4Ud4yx5 — Avtokampi.si (@Avtokampi) August 12, 2024

Same pješčane mušice žive u pijesku i aktiviraju se uglavnom tijekom toplih mjeseci, a mogu jesti i piti krv. Inače, problem s ovim mušicama pojavio se bio i redovima izraelske vojske jer je više od stotinu vojnika prijavilo probleme. Njih su mušice napale prije nego što su ušli u Gazu jer je ova bolest endemska za Izrael.

Međutim, moguće je i da se radi o papatačima, muhama nalik komarcima karakteristične za Dalmaciju. Poznati su po tome što su i oni vektori bolesti lišmanioze, a a njihova sezona uglavnom je od svibnja do kraja listopada.

U slučaju pješčanih mušica, voditelj Molekularnog laboratorija za tropske bolesti u izraelskom Medicinskom centru Sheba Eli Schwartz kaže da je potrebno i do mjesec dana da se pojave ružne crvene kožne lezije poput kratera. Schwatz navodi da se američka vojska prvi put susrela s tom bolesti u većoj mjeri u vrijeme rata u Perzijskom zaljevu 1990-ih.

POVEZANI ČLANCI:

- Pješčane muhe grizu noću, tako da su sva izložena područja kože meta. To mogu biti noge, ili njihova lica i ruke - kazao je za Times of Israel. Također, najbolji način za spriječavanje ugriza pješčane mušice koja nosi parazite je korištenje sredstva protiv komaraca, kao i potpuno pokrivanje i korištenje mreža i paravana na prozorima od zalaska do izlaska sunca.

>> VIDEO Deseci tisuća građana marširali u Beogradu protiv eksploatacije litija: 'Rio Tinto, marš sa Drine'