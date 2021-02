Muke s obnovom na Banovini: 'Kuća je neuporabljiva i živimo s djecom u kamp-kućici, što sad?'

Rečeno nam je da moramo ukloniti krov kuće koji prijeti da padne na deku i da time cijelu kuću učini neupotrebljivom za život. No, samo elaborat košta oko 10.000 kuna, a popravak su nam rekli da je puno, puno skuplji. To znamo, ali ne znam što dalje. Hoće li nam itko sufinancirati obnovu, tko smije raditi, kako uopće dalje jer nam nije rješenje da nas četvero živimo godinu ili dulje u kampici pored kuće koju je moguće obnoviti – kazuje nam Dejan Vinčić iz Mošćenice, naselja smještenog na pola puta između Siska i Petrinje.

Dejanova kuća dobila je tzv. žutu naljepnicu. U njoj ne smiju živjeti jer se cijela krovna konstrukcija silama potresa pomaknula i prijeti da ju neki jači potres, ili čak i veći snijeg, uruši na deku dijelom izrađenu od trske. A ako bi bili u kući, tada bi se sve moglo urušiti na njih. Tako su im rekli statičari nakon pregleda i zadali, kao hitne intervencije, sanaciju krova, tj. kompletno rušenje starog i gradnju novog krovišta. A do tada kuću ne smiju koristiti.

‘Žuti’ u zakonskom vakuumu

A da bi se obavile te „hitne intervencije“, potreban je elaborat. Dejanu su u tvrtkama rekli kako to košta oko 30 kuna po kvadratu, te su za njegovu i kuću njegovih roditelja, koja je u istom dvorištu i također ima žutu naljepnicu, trošak tog nultog koraka procijenili na oko 10.000 kuna. A popravak njegova krova, rekli su mu, koštao bi mnogo, što on i supruga Željka sa svojim plaćama trgovkinje i zaštitara i ne mogu pokriti bez zaduženja. No, upitno je i jesu li uopće kreditno sposobni uz ovakvu kuću i niske plaće.

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

– No, opet ako znamo da će nam država pokriti trošak, refundirati ili štogod posudili bi od nekoga. No, ne znamo kako početi, a znamo da smo u kampici s dvije kćeri tinejdžerice već 40 dana. Kuću želimo popraviti i osposobiti za život, ne mislimo odlaziti – kazuje nam mladi Petrinjac.

A do sada je gotovo 10.000 objekata stradalih u potresu koji se dogodio 29. prosinca označeno s tzv. žutim i crvenim naljepnicama; 3537 objekata je s crvenom naljepnicom, što znači velika oštećenja te rušenje ili konstrukcijsku obnovu, a 6224 objekta su „požutjela“, što znači veća oštećenja koja priječe boravak ljudi, ali koja se mogu obnoviti manjim ili većim zahvatima. Gotovo je 90 posto objekata na području Sisačko-moslavačke županije.

Vlasnici „crvenih“ objekata počeli su, čim je krajem prošlog tjedna u Saboru izglasan izmijenjeni Zakon o obnovi, potpisivati izjave o suglasnosti za rušenje koje će se obaviti o državnom trošku, nakon čega slijedi gradnja zamjenskih objekata, no vlasnici „žutih“ objekata još su u određenom vakuumu. Manje su popravke, poput uklanjanja i zamjene dimnjaka ili pregradnih zidova, obavili mnogi sami, a neki gradovi su prvih dana obećali refundaciju takvih troškova uz popratne račune, no oni s većim oštećenjima i dalje su u nedoumici koje bi trebale biti ubrzo razriješene, kazuju nam u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

U tom ministarstvu kazuju kako će se vrlo brzo usvojiti provedbeni akt Zakona o obnovi. Prvi program mjera obnove, kojim će se moći dati odgovore na mnoga pitanja koje sada muče i Dejana Vinčića. No, i bez toga, ističu, već sada vlasnici žutih objekata mogu znati da imaju pravo na povrat utrošenih sredstava za hitne sanacije te sufinanciranje konstrukcijskog dijela obnove potresom oštećene zgrade.

Organizirano ili samostalno

– Hitne sanacije znače nužnu privremenu zaštitu zgrade od utjecaja atmosferilija i uklanjanja/pridržanja opasnih dijelova zgrade koji mogu ugroziti život ili zdravlje ljudi, popravak ili zamjenu dimnjaka, zabatnog zida, dizala i stubišta, a za to će se refundirati do iznosa od 12.000 kuna po stanu ili kući – kazuju u Ministarstvu. Novčana sredstva ne isplaćuju se unaprijed, već će Ministarstvo refundirati iznos opravdanih troškova za izvedene radove za koje postoji dokumentacija ili specifikacija o radovima i iznosima.

S druge strane Vinčićeva kuća morat će proći postupak konstrukcijske obnove. Zahtjev će se predavati Ministarstvu koje donosi Odluku o konstrukcijskoj obnovi. Također, vlasnik i suvlasnici zgrade moći će odabrati mogućnost organizirane obnove ili se pak odlučiti da samostalno obnavljaju zgradu.

U ovom drugom slučaju morat će, nakon što dobiju Odluku Ministarstva, angažirati ovlaštene osobe te će im se tek po završetku obnove isplatiti povrat opravdanih troškova za konstrukcijsku obnovu. To će potrajati, no sigurno ne onoliko kao nakon zagrebačkog potresa.

VIDEO: Pogledajte kako se pripremala spektakularna izložba Hrvatska svijetu